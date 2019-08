Circulation



Trente personnes ont trouvé la mort et 1.615 autres ont été blessées, dont 80 grièvement, dans les 1.115 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine allant du 12 au 18 août, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces accidents sont dus, respectivement, à l'inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l'inadvertance des piétons, à l'excès de vitesse, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect de la distance de sécurité, au non-respect du stop, à la perte de contrôle, au changement de direction non-autorisé, au non-respect des feux de signalisation, à la circulation sur la voie de gauche, à la circulation en sens interdit, au dépassement défectueux et à la conduite en état d'ébriété, a précisé la DGSN dans un communiqué. Concernant les opérations de contrôle et la répression des infractions, les services de sûreté ont enregistré 28.918 contraventions et rédigé 5.603 procès-verbaux qui ont été soumis au parquet général, alors que 23.315 amendes transactionnelles ont été recouvrées, selon la même source.

D'autre part, la DGSN a relevé que les sommes perçues ont atteint 4.685.550 dirhams, faisant état de la mise en fourrière municipale de 2.611 véhicules, de la saisie de 2.889 documents et du retrait de la circulation de 103 véhicules.



Travaux routiers



Les travaux de renforcement et d'élargissement de la route non classée reliant sur 23 km la commune de Tarsouate et Tizi Oumanouz, au niveau de la province de Tiznit, seront programmés au cours des années 2020 et 2021, a indiqué lundi le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau.

Réagissant à la publication d'une photo sur un réseau social indiquant que la route en question serait dégradée, le département a précisé que l'étude technique relative à cet axe routier a été réalisée tandis que les travaux susmentionnés seront programmés en coordination avec les autres partenaires contribuant à la convention.

"Il s’agit d’une route non classée reliant la commune de Tarsouate et Tizi Oumanouz sur 23 km, dont les travaux de construction et de revêtement avec une largeur de 4 mètres ont été réalisés dans le cadre d'accords de partenariat entre le ministère et les associations locales en 1989, et que l’état actuel de cette route est acceptable", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le ministère a souligné que dans le cadre des efforts déployés pour le désenclavement de la population rurale et à la modernisation du réseau routier, les travaux de renforcement et d’élargissement de cette route à 6 mètres ainsi que la réhabilitation des ouvrages d’art avec un coût de 23 millions de dirhams, ont été programmés dans le cadre d’une convention visant la réalisation des projets routiers au niveau de la province de Tiznit.

Selon le communiqué, le ministère contribue à hauteur de 70% à ces travaux d'un montant global de 352 millions de dirhams.