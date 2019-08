Arrestation



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont arrêté, mercredi, une personne âgée de 58 ans pour son implication présumée dans une affaire d'usurpation de fonction régie par la loi, de vol et d’escroquerie. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect a usurpé la fonction de psychiatre en ouvrant un faux cabinet au quartier M'hamid à Marrakech, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que le prévenu, qui ne dispose d'aucun niveau d'enseignement ou de diplôme académique, a également conçu des cachets portant sa fausse fonction aux fins d'escroquerie et de fraude.

Il a été procédé à l'arrestation du mis en cause après avoir soupçonné ses actes frauduleux et épuisé toutes les procédures de coordination avec les services médicaux et les autorités territoriales compétentes, explique la même source, précisant que le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent afin de dévoiler tous les actes criminels qu'il aurait commis.



Bulletin météo spécial



Un temps chaud (40 à 46°C) et des averses orageuses sont prévus du mercredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction de la météorologie (DMN).

Des températures oscillant entre 44 et 46 °C concerneront, du mercredi au dimanche, les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag, Aousserd et Errachidia, a indiqué la DMN dans un bulletin météorologique spécial. En outre, une vague de chaleur, avec des températures variant de 40 à 43 °C, touchera les provinces de Boulemane, Guercif, Taroudant, Fquih Ben Saleh, Jerada, Khouribga, Kelaa des Sraghna, Taza, Taourirt, Marrakech, Rhamna, Taounate, Figuig, Khénifra, Fès, Moulay-Yaakoub, Settat, Khemisset, Ouezzane, Chefchaouen, Chichaoua, Youssoufia et Oujda, a précisé la même source, ajoutant que les températures maximales pourront atteindre 44 °C dans les provinces de Fquih Ben Saleh et Guercif.

Par ailleurs, des averses orageuses localement fortes étaient attendues, le mercredi de 15H à 21H, dans les provinces d'Ifrane, d'Al-Haouz, Azilal, Khénifra, Chichaoua, El Hajeb, Sefrou et Taroudant. Ces averses orageuses pourraient être accompagnées par de la grêle et des rafales sous orages par endroits, d'après le bulletin météorologique spécial.