Aïd Al Adha



Le secrétariat d'Etat chargé du développement durable lancera ce mercredi une campagne de sensibilisation nationale visant la protection de l’environnement pendant la période de l’Aïd Al Adha.

L'objectif de cette campagne intégrée est de sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver la propreté des milieux et des espaces, en nettoyant les lieux d'abattage, en collectant les ordures et résidus dans des sacs fermés et en évitant de les jeter dans les canaux d’assainissement liquide, indique le département dans un communiqué notant que cette période connaît un ensemble de pratiques nuisibles à l’environnement et une augmentation des quantités de déchets produits.

La nouveauté de la campagne de cette année est qu’elle met l’accent sur la préservation des peaux afin de pouvoir les récupérer et les valoriser dans l’industrie du cuir, ajoute la même source, rappelant que 85 % des peaux sont dégradées et ne peuvent être valorisées, ce qui engendre pour le secteur du cuir une perte de près 7 milliards de centimes annuellement.

"La population est donc appelée à préserver les peaux, lors de l’abattage et à les conserver jusqu’à leur collecte et leur valorisation dans l’industrie du cuir", souligne la même source.

Dans une première étape, une opération de tri des peaux sera organisée en collaboration avec plusieurs partenaires, dans quatre villes, Rabat, Casablanca, Fès, et Marrakech avant d'être généralisée ultérieurement sur l’ensemble des villes du Royaume. Le tri des peaux de cuir s’inscrit dans le cadre du Plan national de valorisation des déchets présenté le 11 mars 2019 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable.



Arrestation



Un individu a été arrêté lundi matin, pour son implication présumée dans un vol sous la menace d'une arme blanche devant une agence bancaire à Ben M'sik, à Casablanca, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les premiers éléments de l'enquête révèlent que trois suspects ont volé la valise d'un employé d'une société de production de produits laitiers qui contenait une somme d'argent, a précisé la DGSN dans un communiqué. La victime s'apprêtait à déposer l'argent dans une agence bancaire, sise à l'avenue Idriss El Harti, a fait savoir la même source, ajoutant que l'un des mis en cause (natif de 1970) a été arrêté dans ce lieu, en possession d'une partie de la somme délestée, alors que ses complices ont pris la fuite.