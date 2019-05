Canicule



Une vague de chaleur est prévue de jeudi à dimanche dans plusieurs régions du Royaume avec des températures variant entre 34 et 43 degrés, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que des températures maximales de 39 à 43 degrés sont attendues de jeudi à dimanche dans les provinces d'Assa-Zag, Smara, Tata, Zagora, Béni Mellal, Chichaoua, Marrakech, Settat, Kelaat-Sraghna, Fquih Ben Salah, Youssoufia, Khouriga, Larache, Ouezzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Taroudant. Du jeudi à samedi, le thermomètre affichera des températures oscillant entre 34 et 38 degrés dans les provinces de Benslimane, Khemisset, Kénitra, Rabat, Salé, Sidi Bennour, et Skhirate-Témara. Alors que des températures allant de 38 à 42 degrés concerneront, de samedi à dimanche, les provinces d’Agadir-Idouatanane, Chtouka-Aït Baha, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tan Tan et Tiznit, ajoute la DMN, notant que les températures seront en hausse progressive dès mercredi sur les plaines Nord et le Centre. De fortes rafales de vent, allant de 75 à 95 km/h, sont également attendues entre jeudi et samedi dans les provinces de Fahs-Anjra et Tanger-Assilah, conclut le bulletin.



Journée

scientifique



La 2ème journée scientifique en informatique et technologie de l’Ecole supérieure de technologie de Meknès (ESTM) aura lieu le 22 juin prochain. Initiée en partenariat avec l'Université Moulay-Ismaïl, cette manifestation scientifique permettra aux chercheurs et praticiens du vaste domaine de l’informatique et ses applications d’exposer leurs travaux scientifiques via des communications et des discussions sur des questions pertinentes autour de l’informatique.

Les participants à cette rencontre devront débattre de thématiques liées au ‘’traitement du signal, d’image et de la vidéo’’, ‘’Big data/deep learnig’’, ‘’cloud computer’’ et réseaux mobiles. Les débats de cette 2ème ‘’JSITec’19’’, qui verra la participation de chercheurs et de scientifiques de divers horizons, seront également axés sur ‘’le génie logiciel’’, ‘’le web sémantique’’ et l’informatique appliquée.

Créée en 1993, l’ESTM forme des techniciens supérieurs hautement qualifiés dans les domaines du génie électrique, du génie informatique, de la gestion, de la communication et de la commercialisation.