Journée

d’emploi



Espoir Maroc organise une journée d’emploi le 30 mai 2019 en faveur des personnes en situation de handicap dans la région de Rabat en partenariat avec plusieurs organismes institutionnels.

Cette journée s’inscrit dans le cadre du Forum d’emploi Handicap Maroc initié il y a 4 ans pour favoriser l’échange entre les personnes en situation de handicap, les professionnels de l’emploi et les entreprises dans les différents secteurs de l’économie nationale.

Les objectifs de cette journée seront d’une part de passer des entretiens d’embauche aux demandeurs d’emploi dans la région de Rabat et d’autre part, d’informer les personnes en situation de handicap des opportunités d'emploi au sein des entreprises. Il s’agira également de lutter contre les préjugés et favoriser l’intégration des handicapés à travers des témoignages et débats. Sans oublier l’action pour promouvoir des emplois au profit de cette frange sociale et l'engagement de l’entreprise.



Don du sang



Une caravane mobile de don du sang vient d’être lancée à Fès, à l’initiative du Centre régional de transfusion sanguine de Fès-Meknès.

Organisée à l’occasion du mois sacré de Ramadan, cette campagne vise à assurer un approvisionnement suffisant en sang et à augmenter le stock des produits sanguins, afin de répondre aux besoins des établissements de santé en cette matière vitale, particulièrement durant la saison estivale, indique la direction régionale de la santé Fès-Meknès.

Cette caravane à caractère social, lancée le 15 mai et mobilisant une unité mobile de prélèvement de sang près de la place Jbari à Fès, sillonnera les différentes préfectures et provinces de la région.

Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’à fin août prochain, tend à promouvoir et ancrer la culture du don de sang parmi la population, notamment à l’occasion de ce mois béni de partage, de solidarité et d'entraide.

La direction régionale de la santé Fès-Meknès a appelé, à cette occasion, tous les habitants à ne pas hésiter à faire don du leur sang et à se rendre régulièrement au Centre régional de transfusion sanguine.

Cette caravane mobile, qui accueille les donneurs de 21 h à 24h au cours du mois de Ramadan et de 16h30 à 20h après le Ramadan, mobilise un staff médical composé de cadres médicaux, paramédicaux, d’infirmiers, de médecins spécialistes, ainsi que d’acteurs de la société civile.

Selon le Centre national de la transfusion sanguine, les stocks de produits sanguins à l'échelle nationale représentent actuellement moins de dix jours de consommation. C'est la raison pour laquelle l'établissement a lancé récemment un appel au don du sang dans les grandes villes, notamment Rabat, Marrakech, Fès et Oujda.