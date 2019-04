Autisme



Le Collectif Autisme Maroc (CAM) et ses partenaires ont célébré, dimanche à Rabat, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme en vue de donner une meilleure visibilité aux personnes autistes et à leur cause, de déconstruire les stéréotypes à leur encontre et de lutter contre toute discrimination ou stigmates les touchant.

Organisée en partenariat avec les Associations "La jeune Chambre internationale de Rabat" (JCI) et "Lueur d'espoir" (LER), cette rencontre, placée sous le slogan "Talentueux comme toi !", vise à sensibiliser sur le principe du respect des capacités évolutives consacré par la Convention des droits des personnes handicapées et à véhiculer une image de l'autisme basée sur le respect de la diversité et la lutte contre les préjugés et les perceptions négatives à l'encontre des personnes autistes.

La présidente du CAM, Soumia Amrani, a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette célébration se veut une occasion de sensibiliser autour des droits des personnes autistes et de mettre en avant les talents et les capacités dont dispose cette frange de la société. "L'objectif étant de se focaliser et de mettre en lumière les capacités des personnes autistes malgré les déficiences qu'elles ont en matière de jugement, de raisonnement ou d'apprentissage, de développer ces capacités et de leur donner une chance afin qu'elles puissent évoluer", a-t-elle indiqué.

Cette maman d'une jeune fille de 25 ans, atteinte du trouble autistique, a affirmé que parmi les difficultés rencontrées par les parents d'enfants présentant des troubles du spectre autistique figurent l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace, notant qu'en dépit des efforts consentis par l'État dans le domaine, un déficit en termes de structures d’orientation, de conseil et d’accompagnement persiste encore.

De son côté, la présidente de l'Association JCI, Sarra Fatih, a mis en avant l'importance de la vulgarisation du trouble du spectre autistique et de l'implication des jeunes dans cette cause afin de favoriser l'intégration des enfants atteints d'autisme dans la société.

Elle a également relevé que le choix du slogan "Talentueux comme toi !" (Talented just like you), comme devise des activités, est dicté par l'ambition commune, des trois organisations, d'ancrer les pratiques inclusives, de promouvoir les valeurs du respect de la diversité et de valoriser les talents des jeunes autistes et leurs pairs.

A cette occasion, ont été organisées plusieurs activités artistiques, sportives et ludiques promouvant une image positive de l'autisme, valorisant les capacités des personnes concernées et favorisant la participation et de l'inclusion dans le respect de la diversité et de la différence.