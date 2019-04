Barid Al-Maghrib lance «My Amana»



«My Amana», nouvelle application du Groupe Barid Al-Maghrib, a été présentée au 8ème Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Outil moderne, intuitif et simple d'utilisation, cette application renforce la digitalisation des processus d’envois en dématérialisant les étapes clés de l'expérience client, indique Barid Al-Maghrib dans un communiqué.

Avec «My Amana», les utilisateurs bénéficient, désormais, d’une large gamme de fonctionnalités et services à distance comme le tracking des envois, le calcul des coûts, la géolocalisation des agences Amana et Al Barid Bank ou encore des points-relais.

Ladite application permet également d'entrer en contact avec un commercial, d'envoyer des demandes d'information ou une réclamation, mais aussi de découvrir les produits et services disponibles ainsi que toute l'actualité des promotions, conclut le communiqué.



L'ONCF table sur un CA de 4 MMDH



L’Office national des chemins de fer (ONCF) table sur un chiffre d’affaires de 4 MMDH au titre de l’exercice 2019, contre 3,4 MMDH réalisés en 2018.

Selon le directeur général de l'Office, Mohamed Rabie Khlie, le budget 2019, conçu sous le signe de «la performance opérationnelle, priorisant l’amélioration de la qualité du service, l’optimisation des charges et l’accompagnement de la dynamique nationale», prévoit des investissements de plus de 3,3 MMDH.

Intervenant lors du Conseil d’administration de l’ONCF, tenu mercredi, il a souligné que d’autres registres qui marqueront l’année 2019 concernent, notamment, la finalisation du nouveau cycle de développement 2019-2025, le lancement de nouveaux projets d’infrastructure, l’acquisition d’un nouveau matériel roulant et la poursuite du déploiement de la stratégie ambitieuse fret et logistique, grâce aux nouvelles capacités libérées et aux partenariats joint-venture en cours de finalisation.