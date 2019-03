ONCF

Spécial Vacances



L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce avoir mis en place un plan de transport "Spécial vacances" pour la période du 29 mars au dimanche 14 avril, à l’occasion des vacances scolaires mi-deuxième semestre 2018/2019.

Elaboré en prévision de l’affluence des voyageurs, ce plan est destiné à assurer les déplacements des clients de l'ONCF dans les meilleures conditions de sécurité et de confort, indique jeudi un communiqué de l'Office.

Ce plan consiste en l’augmentation des capacités de places à bord de et vers les destinations les plus sollicitées du réseau ferré national (Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda et Khouribga), le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi qu’en le renforcement des canaux de vente pour faciliter davantage l’achat des billets, selon la même source.

En vue de profiter pleinement des vacances en famille ou en groupe, l’ONCF invite sa clientèle à saisir les multiples opportunités offertes pour bénéficier de tarifs avantageux : anticiper l’achat des billets, au plus tard la veille du départ, sur le site marchand www.oncf-voyages.ma ou directement en gares, privilégier les périodes de déplacements les moins sollicitées et acheter à la fois l’aller et le retour pour garantir les départs et trouver de la disponibilité dans les trains sollicités.

L'Office appelle également sa clientèle à opter pour la carte "Jeune" ou "Séniors" afin de bénéficier systématiquement d’une réduction garantie de 15% sur le tarif disponible et à bénéficier de l’offre de la carte "Attalib" pour bénéficier de 30% de réduction en 2ème classe et de 30% de réduction pour les enfants plafonnée à 50 dh en 2ème et à 80 dh en 1ère classe.



Arrestation



Dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes de lutte contre les réseaux d’immigration illégale, la Brigade nationale de la police judiciaire a procédé, en coordination avec les éléments de la police judiciaire de Nador, Fès et Sefrou, à l'arrestation de 14 individus, dont un faisant l'objet d'un avis de recherche national pour meurtre prémédité et coups et blessures avec préméditation, soupçonnés de lien avec un réseau criminel spécialisé dans l'organisation d’opérations d’immigration illégale.

Ce réseau criminel, qui a des ramifications dans plusieurs villes marocaines, a été démantelé sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que l'enquête préliminaire a permis d'interpeller 9 suspects au niveau de Bentayab et Driouch, près de Nador, et la saisie de 7 voitures légères de différents modèles, des téléphones portables et d'importantes sommes d'argent soupçonnées de provenir de ces actes criminels.

Les investigations menées ont révélé que ce réseau criminel entretenait des liens avec d'autres complices s'activant à Fès et Sefrou, où 5 autres suspects, dont deux femmes, ont été interpellés, en possession de 3 voitures et d’un zodiac, précise la DGSN dans un communiqué.

Parallèlement, les recherches menées dans le cadre de cette affaire ont permis l'interpellation à Driouch de 8 candidats à l'immigration illégale, tous de nationalité marocaine, que les membres du réseau criminel s'apprêtaient à faire migrer clandestinement vers l'Europe, selon la même source.