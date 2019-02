Formation



L'Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun a organisé récemment une session de formation en ligne sur l’utilisation des technologies d’information et de communication éducatives (TICE) dans la remédiation pédagogique.

Initiée par la direction du programme Génie dans le cadre du projet Compractice, la formation vise à enrichir les aptitudes et les compétences des enseignants, pédagogues et autres acteurs de l’enseignement au niveau de la région pour mieux intégrer l’usage des outils numériques dans leur apprentissage.

Cette initiative fait partie des efforts visant la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030 de la réforme du système de l'éducation et de la formation.

Le cursus "remédiation pédagogique" présente un parcours d’apprentissage, qui repose sur le travail autonome et collaboratif démontrant comment l’usage des outils numériques peut être un facteur puissant d’innovation des pratiques en classe en vue d’améliorer les apprentissages des élèves de la région de Guelmim-Oued Noun.

Lancé en 2015, le projet Compractice porte sur le rôle incontournable de la communauté de pratique dans le développement des pratiques et des usages des acteurs intervenant dans le domaine des TICE.

Il tente de créer une grande communauté de pratique rassemblant tous les acteurs pédagogiques qui manifestent leur intérêt pour participer à l’innovation pédagogique.