Enquête



La brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Tan-Tan a ouvert, lundi, une enquête sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un multirécidiviste s'est immolé par le feu en pleine voie publique, à proximité du district de sûreté de la ville.

L'individu en question s'est aspergé d'essence lundi vers 04H30 avant de s'immoler par le feu pour des raisons encore inconnues, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que l'intéressé s'est réfugié dans le district de sûreté où des éléments de police chargés de la permanence sont parvenus à éteindre le feu et à le transférer à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

L'individu, qui présente des brûlures au niveau des membres supérieurs et de son visage, a été placé sous surveillance médicale au service des soins intensifs, en attendant la stabilisation de son état de santé pour enquêter sur les circonstances de son immolation, affirme le communiqué, notant que l'audition des témoins dont des membres de sa famille est toujours en cours.



Arrestation



La brigade de la police judiciaire de Béni-Makada, relevant de la préfecture de police de Tanger, a ouvert, lundi, une enquête sous la supervision du parquet compétent à l'encontre d'un gardien de la paix exerçant à Tétouan pour son implication présumée dans une affaire d'usurpation de fonction régie par la loi et de vol d'une moto, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Un communiqué de la DGSN relève qu'un individu, qui voulait vendre sa moto sur Internet, avait déposé une plainte auprès du poste de permanence de police précisant qu'une personne, qui était accompagnée d'un policier, est montée à bord de la moto avant de prendre la fuite sous pretexte d'aller s'assurer de sa conformité réglementaire auprès d'un poste de police.

L'enquête menée à ce sujet a permis de récupérer la moto qui a été retrouvée sur la voie publique près du poste de permanence, fait savoir la même source, notant que le policier a été placé en garde à vue afin d’élucider les faits qui lui sont reprochés, alors que les recherches et les investigations se poursuivent en vue d'arrêter le second complice toujours en fuite.