Arrestation



Un inspecteur de police principal exerçant dans le district provincial de police de Berrechid a été contraint, jeudi soir, d'utiliser son arme de service en tirant une balle de sommation lors d'une intervention en vue d'arrêter deux individus dans un état impulsif après avoir mis sérieusement en danger la vie des citoyens et des éléments de police en utilisant une arme blanche.

Des éléments de la brigade judiciaire ont interpellé les deux individus qui ont agressé un chauffeur de taxi, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les mis en cause ont également causé des dégâts matériels en s’attaquant à un taxi, une ambulance, un véhicule d'un particulier et un local de commerce.

L'un des mis en cause a opposé une résistance farouche à l'aide d'arme blanche contraignant ainsi l'officier de police à utiliser son arme de service avant de neutraliser et d’interpeller le prévenu ainsi que son complice, précise-t-on de même source.



Jardin Zoologique de Rabat



Un nouveau vivarium dédié à la présentation de différentes espèces de reptiles africains et des reproductions de leurs habitats naturels le long d'un parcours du "Maroc à Madagascar", ouvrira ses portes prochainement au grand public au Jardin Zoologique de Rabat (JZR).

S'étalant sur une superficie d’environ 1700 m2, le vivarium reproduira 6 écosystèmes africains : subtropical, afro-alpin, sud-saharien, équatorial, malgache et Marocain, indique un communiqué du Jardin Zoologique, notant que ces biozones qui représentent les biotopes d’origine des différentes espèces, abriteront une quarantaine d’espèces de reptiles comme les serpents, les pythons, les crocodiles et les tortues.