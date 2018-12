Les opportunités d’investissements en France présentées à Agadir



Une rencontre destinée aux entrepreneurs de la région Souss-Massa désireux de connaître les opportunités d’investissements en France et les modalités d’accompagnement proposées, a été organisée récemment à Agadir. Ce séminaire a été initié par le consulat général de France à Agadir, le service économique régional de l’ambassade de France au Maroc, et l’Agence Business France.

Des experts ont apporté, à cette occasion, leur éclairage sur les dernières mesures du gouvernement français, les atouts de l’écosystème des startups en faveur de l’innovation, ainsi que les pôles de compétitivité économique, notamment dans le secteur agricole. L'an dernier, 677 projets d’investissement étrangers (centre de décision, centre de recherche et développement, site de production, plateforme logistique, etc.) ont été soutenus par les équipes «Invest» de Business France, a rappelé le consul général de France à Agadir, Dominique Doudet, à l’ouverture de cet évènement.

«A l’échelle de l’Afrique, le Maroc apparaît, depuis quelques années, comme un pays émetteur d’investissements directs étrangers en France et l’implantation à Casablanca du bureau «Invest» de Business France pour l’Afrique en septembre dernier en est une illustration», a-t-il ajouté.

Selon les chiffres de cette agence, les investissements étrangers ont bondi de 16% l'an dernier dans l’Hexagone. Les présentations ont porté également sur le guichet unique, la mobilité internationale et l’accueil des talents étrangers, l’attractivité douanière et logistique outre un témoignage d’un investisseur dans le secteur agricole d’Agadir sur son expérience de création d’une filiale de son entreprise en France.



Trafic aérien en hausse pour l’aéroport

Hassan 1er de Laâyoune à fin octobre



Le trafic aérien au niveau de l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a affiché une hausse de 8,43% durant les dix premiers mois de 2018, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Au cours de la période allant de janvier à octobre de cette année, le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport a atteint 184.489 contre 170.148 durant la même période en 2017, précise la même source.

L'aéroport s'est adjugé 0,98% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume à fin octobre 2018, se plaçant ainsi à la 9ème place à l'échelle nationale.

Un total de 18,8 millions de passagers ont transité par les différentes structures aéroportuaires du Royaume à fin octobre 2018, soit une hausse de 10,14% par rapport aux 10 premiers mois de l'année écoulée. Pour le seul mois d'août, le trafic aérien au niveau de l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune a progressé de 5,9% sur un an, avec un nombre de passagers se situant à 17.828.

A l’échelle nationale, plus de 1,95 million de passagers ont été accueillis en octobre, soit une hausse de 9,67% par rapport à la période de référence l’année dernière