Baisse des débarquements des produits

de la pêche à fin octobre



Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale se sont établis à environ 1,07 million de tonnes à fin octobre 2018, en recul de 2% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués au titre des dix premiers mois de 2018 s'est élevée à plus de 6,4 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 11% comparativement à fin octobre 2017, précise l'ONP dans une note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc d'octobre 2018.

Par produit, ladite note fait ressortir que les débarquements des coquillages ont accusé une baisse de 21% à 625 t, alors que ceux des crustacés (3.654 t), du poisson blanc (52.574 t), des algues (4.870 t), des céphalopodes (36.639 t) et des poissons pélagiques (970.340 t) se sont repliés de 13%, 11%, 7%, 2% et 1%, respectivement.

Par ailleurs, un total de 21.152 t des produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en baisse de 2% par rapport à octobre 2017, relève l'ONP, ajoutant que les volumes débarqués dans les ports situés sur l'Atlantique ont également diminué de 2% pour s'établir à 1,04 million de tonnes.



De hauts fonctionnaires du secteur touristique

des pays des Caraïbes visitent Dakhla



Une délégation de hauts fonctionnaires du secteur touristique issus des Caraïbes était en visite au Maroc du 27 novembre au 4 décembre. Elle s'est rendue les 1 et 2 décembre à Dakhla pour s’enquérir des principales réalisations dans le domaine touristique au niveau de la région.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de coopération technique organisés par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en partenariat avec le ministère du Tourisme, visait le renforcement de la coopération du Royaume du Maroc avec les pays des Caraïbes (Jamaïque, Dominique du Commonwealth, Grenade, Antigua et Barbuba, Sainte Lucie, Saint Kitts et Nevis, Saint Vincent et Grenadines).

La visite de cette délégation à Dakhla a permis aux responsables caribéens de découvrir les grandes infrastructures régionales et plusieurs projets touristiques dont des unités hôtelières et de restauration.

Lors de leur visite, les hauts fonctionnaires caribéens ont salué la vision volontariste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement d’un tourisme durable dans les provinces du Sud.