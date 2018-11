A. K.

Dans la foulée du lancement d’‘’Al Boraq’’, la nouvelle ligne à grande vitesse, l’ONCF a agréablement surpris l’ensemble de ses usagers en étant aux petits soins. Des places numérotées et des horaires respectés, entre autres. Oui mais voilà, l’embellie aura été de courte durée.La déception, on la doit surtout à une mauvaise communication. En atteste la galère vécue, hier matin, par les usagers de la ligne Rabat-Casablanca.Après la mise en service d’Al Boraq, l’ONCF avait certes prévenu que la grille des horaires allait subir des modifications. Mais apparemment, le mot n’est pas passé en interne, puisque d’après les différents échos émanant des clients en colère, le site web de l’Office a indiqué des horaires toujours pas actualisés. Une négligence certainement due à l’absence d’une véritable campagne de sensibilisation, en bonne et due forme. Suite au pas en avant symbolisé par la LGV, l’ONCF devrait redoubler d’efforts pour continuer sur l’élan d’Al Boraq.Un acte ignoble et criminel vient de défrayer la chronique dans la province d'Essaouira : une fillette de huit ans agressée sexuellement par un proche vendredi 23 novembre 2018 dans la commune rurale Lagdadra voisine des Chiadma.Lésions et blessures dans l'appareil génital ainsi qu'un traumatisme psychologique et affectif, ce fut le premier bilan du contrôle médical subi par la victime après son agression.Le médecin traitant a recommandé l'hospitalisation de la fille, tandis que le cousin agresseur, âgé de dix-huit ans, a été arrêté par la gendarmerie Royale en attendant sa comparution devant le juge d'instruction.Selon des sources médicales, la victime devrait subir plus de contrôles et d'analyses pour dépister d’éventuelles maladies sexuellement transmissibles.