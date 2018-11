Arrestation



Cinq individus faisant l'objet d'avis de recherche au niveau national pour leur implication présumée dans des affaires de trafic de drogue et de psychotropes, de viol et de vols qualifiés ont été arrêtés samedi suite à des opérations sécuritaires menées par la préfecture de police de Tétouan dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Ces opérations ont permis d'appréhender un des mis en cause en possession de 100 sachets d'héroïne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que les opérations de fouille menées à son domicile ont permis la saisie de 2500 sachets supplémentaires de la même drogue.

Quant au deuxième prévenu, qui faisait l'objet d'un avis de recherche pour viol, vol et trafic de drogue, il a été arrêté en possession de 90 clés de contact de véhicules, en plus d'outils métalliques utilisés pour briser les serrures et faciliter les vols, a précisé la même source.

Par ailleurs, les troisième et quatrième suspects ont été appréhendés à bord d'un autocar à destination d'El Jadida, a noté le communiqué, faisant savoir que les opérations de fouille ont permis de trouver en leur possession 3600 comprimés psychotropes Rivotril ainsi que des plaques de chira.

Selon le communiqué, les opérations de fouille menées au domicile du cinquième mis en cause aux antécédents judiciaires dans des affaires de drogue, ont permis la saisie de 200 tubes de colle "solution psychotrope".



Réseau criminel



Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, au démantèlement, vendredi soir, d'un réseau criminel s'activant dans le domaine de l'organisation de l'émigration illégale.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les investigations ont permis d'arrêter l'un des organisateurs et un intermédiaire dans les opérations de l'émigration illégale, ainsi que huit candidats à l'émigration irrégulière, dont six mineurs, ajoutant que les opérations de fouille ont abouti à la saisie d'un véhicule tout terrain, de 30 gilets de sauvetage, d'une pompe pour gonfler les embarcations pneumatiques, ainsi que d'une importante somme d'argent en devise nationale. Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances de cette affaire et déterminer toutes les ramifications et les liens de ce réseau criminel tant au Maroc qu'à l’étranger, précise la même source.

Le démantèlement de ce réseau criminel s'inscrit dans le cadre du renforcement des interventions sécuritaires et de l'activation des opérations de renseignements visant à lutter contre la migration illégale et la traite d'êtres humains, conclut la DGSN.