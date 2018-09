Royal Air Maroc



Royal Air Maroc (RAM) a réfuté catégoriquement, samedi, les allégations autour du retard d'un vol de la compagnie ayant assuré vendredi la liaison entre Berlin et Casablanca, affirmant que le retard enregistré était dû à un problème technique dans l'appareil.

"A contrario des informations infondées et inexactes diffusées sur les réseaux sociaux faisant état de la fuite de l'équipage d'un avion marocain en Allemagne et l'abandon de ses passagers à l’aéroport de Berlin depuis hier, le vol a été retardé à cause d'un problème purement technique dans l'appareil", apprend-on de source officielle à la RAM.

Dans une déclaration à la MAP, la même source a fait savoir que l'équipage de l'avion, soucieux de préserver la sécurité des passagers, a jugé, en toute responsabilité, nécessaire d'attendre la réparation de ce problème technique avant de décoller.



Tiznit



Les éléments de la Sûreté nationale de Tiznit ont procédé, samedi matin, à l'arrestation d'un individu aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une tentative de kidnapping d'un mineur sous la menace de la violence.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect, âgé de 35 ans, a été appréhendé en flagrant délit alors qu'il s'apprêtait à kidnapper un enfant de 11 ans, qu'il tentait d'embarquer à bord de sa voiture sous la menace de la violence, avant d'être surpris par les éléments de la sûreté qui ont empêché son acte criminel.



Tanger Med



Les éléments de la police et de la douane au port de Tanger Med ont avorté, vendredi matin, une tentative de trafic de 28 kg de chira à bord d'un camion de transport international, a-t-on indiqué de source policière.

Un contrôle technique au scanner a débouché sur la saisie de cette quantité de drogue minutieusement dissimulée dans les parois du véhicule, qui devait embarquer vers la côte Nord du Détroit de Gibraltar, a précisé la même source, ajoutant que cette opération s'est soldée par l'arrestation des conducteurs du véhicule portant la nationalité marocaine. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menèe par la police judiciaire de la wilaya de Tanger, sous la supervision du parquet général compétent.