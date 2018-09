Enquête

La brigade de la police judiciaire de la ville d’Inzegane a ouvert, mardi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent à l'encontre de deux policiers exerçant à l’aéroport Agadir Al-Massira, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de vol.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sureté nationale (DGSN) indique qu'un voyageur a déclaré la perte de son téléphone portable dans des circonstances inconnues au cours des procédures de transit à l'aéroport, notant que les investigations et les recherches techniques menées ont révélé l’implication présumée des deux policiers dans la dissimulation du téléphone qu'ils ont trouvé à l’intérieur de l’aéroport.



Arrestation

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a arrêté un individu aux multiples antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire d'enlèvement, de séquestration et de demande de rançon, et ce sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les services de sûreté étaient alertés par une dame ayant reçu une demande de rançon de 700.000 dirhams de la part du mis en cause qui avait enlevé et séquestre son fils âgé de 25 ans. Les investigations, qui ont eu lieu après la libération de la victime, ont permis l'arrestation du suspect ce lundi soir au quartier Boussafou, a précisé la DGSN.