Plus de 600.000 touristes à Agadir durant les sept premiers mois



613.891 touristes ont séjourné dans les établissements hôteliers classés d'Agadir durant les sept premiers mois de 2018 contre 536.875 durant la même période de l'année écoulée, soit une progression de 14,35%.

Selon des statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT), les nationaux arrivent en première place avec 195.540 clients contre 188.549 entre janvier et fin juillet 2017, en hausse de 3,71%.

Le marché français continue sa progression et se positionne en seconde place avec +25,32% et un volume de 101.876 touristes, suivi du marché allemand avec un volume global de 71.540 clients et du marché anglais avec 58.507 visiteurs, soit une hausse de 18,40%.

En termes de classement par unité d'hébergement touristique, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec un total de 135.194 touristes de différentes nationalités, suivis des villages touristiques qui ont accueilli 129.097 clients et des hôtels 5 étoiles avec 109.097 touristes.

Quant au taux d'occupation dans les différents établissements d'hébergement touristique jusqu'à fin juillet 2018, il a enregistré une progression de 6,82% pour s'établir à 52,02%, indique le CRT.



Le trafic aérien en hausse de 30% en juillet dernier



Le trafic des passagers à l’aéroport Agadir-Al Massira a enregistré une hausse de 29, 91% en juillet de cette année, selon des statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA). Un total de 178.650 voyageurs ont transité par cet aéroport contre 137.523 durant la même période de l’année 2017.

L'aéroport Agadir-Al-Massira représente 8,55% du trafic au niveau national ayant atteint 2.089.194 passagers. Il se place derrière respectivement Marrakech-Ménara (374.176 passagers) et l'aéroport international Mohammed V (981.589 passagers).

Par ailleurs, l’aéroport de la capitale du Souss a enregistré une part de 8,54% des mouvements d’avions au niveau national durant le mois de juillet de l'année en cours, qui s'est établi à 17.414 mouvements.