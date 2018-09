Espagne

Aussitôt avoir pris connaissance de l'accident survenu jeudi en Espagne, et qui a coûté la vie à deux Marocains résidant aux Pays-Bas, Abdelghani Belkhou et son épouse Sanae Mohcine, qui étaient accompagnés au moment du drame des membres de leur famille qui ont miraculeusement survécu, dont leurs deux enfants Meryem Belkhou (5 ans) et Zakaria Belkhou (1 an) ainsi que leur proche Oussama Belkhou (23 ans), le ministère, en coordination avec le consul général du Royaume du Maroc à Bilbao (Espagne) Fatiha El Kamouri, a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour rapatrier les dépouilles des deux Marocains ayant péri dans cet accident.

Dans l'attente que toutes les procédures juridiques et administratives soient accomplies, le ministère prendra en charge le rapatriement des deux dépouilles de l'Espagne vers Fès où elles seront inhumées, selon le communiqué. A cet égard, le ministère a pris contact avec les familles des défunts résidant au Maroc et aux Pays-Bas afin de leur apporter le soutien nécessaire et de les accompagner dans les procédures relatives à la garde des deux enfants mineurs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement social du ministère au profit des Marocains du monde, a souligné la même source



Accident de la route

Trois personnes ont été tuées et 37 autres blessées samedi matin dans le renversement d'un véhicule de transport mixte entre Safi et Sebt Gzoula, ont indiqué les autorités locales. Ce véhicule de transport mixte s'est renversé sur la route provinciale No 2307 reliant Safi et Sebt Gzoula, au niveau du douar Adile, caidat de Khate Azgane relevant de la province de Safi, ont souligné les mêmes sources dans un communiqué.

Les autorités locales, les éléments de la gendarmerie Royale et de la Protection civile sont intervenus pour évacuer les blessés à l'hôpital provincial Mohammed V de Safi, ont-elles ajouté précisant qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.



Bab Sebta

Les éléments de la douane opérant au poste de Bab Sebta ont déjoué, vendredi soir, une tentative d'entrée illégale d'une montre de contrebande d'une valeur estimée à 500.000 DH, a-t-on appris de source douanière.

Lors d'une opération de contrôle routinière, les services de douane ont ainsi mis la main sur une montre très haut de gamme dissimulée entre les sièges avant et arrière d'une voiture immatriculée au Maroc et conduite par un ressortissant marocain, a précisé la même source, ajoutant que le mis en cause tentait d'introduire la montre, via le préside occupé de Sebta, sans déclaration préalable auprès de l'Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et sans respecter les procédures juridiques en vigueur.

La montre a été confisquée et un procès-verbal a été établi par les services douaniers à l'encontre du conducteur pour tentative d'entrée illégale de marchandise, selon la même source.