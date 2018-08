Entretiens maroco-dominicains



Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, s'est entretenu, mardi à Saint-Domingue, avec le président du Sénat de la République dominicaine, Reinaldo Pared, des moyens de renforcer les relations entre les deux pays et la coopération Sud-Sud entre l'Afrique et l'Amérique latine.

Cet entretien a eu lieu en marge de la participation de Hakim Benchamach aux "Forums annuels régionaux" du Parlement d'Amérique centrale (Parlacen) à la tête d'une délégation comprenant Abdelkader Salama, quatrième vice-président de la Chambre des conseillers, et Ahmed Lakhrif, secrétaire de la Chambre et son représentant permanent auprès du Parlacen, ainsi que les députées Najia Lotfi et Fatima Saadi, membres de la cellule nationale en charge du Parlacen à la Chambre des représentants.



Interpellation de 10 subsahariens



La Guardia civil espagnole a interpellé 10 migrants subsahariens présumés responsables de l'assaut de la clôture du préside occupé de Sebta le 26 juillet dernier, dont le meneur qui a organisé l'opération et opposé une forte résistance au moment de son arrestation.

Selon la Guardia civil, l'interpellation a eu lieu mardi matin au Centre de séjour temporaire pour migrants (CETI) de Sebta, où les mis en cause étaient installés depuis l'assaut, au cours duquel 602 subsahariens ont pu franchir la clôture du préside occupé, blessant lors de set assaut 22 agents de la Garde civile.

L'enquête a permis d'identifier les dix organisateurs de l'assaut qui sont accusés d'"agression aux forces de l'ordre, blessures et appartenance à une organisation criminelle".