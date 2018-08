Le délai moyen de création d’entreprise pour les deux principaux guichets de Fès et Meknès, au cours du premier semestre 2018, a été de 0,9 jour, selon le Centre régional d'investissement (CRI).

Durant cette période, le CRI a veillé au ‘’maintien des améliorations’’ réalisées en 2017 concernant la simplification de la procédure de création d’entreprise et des délais nécessaires pour la création des unités de production.

Dans le cadre de son nouveau positionnement par rapport au suivi des entreprises post création, le CRI a lancé une étude portant sur l’analyse détaillée de la situation des entreprises créées par les guichets de création à Fès, Meknès, Missour et Taza durant la période 2012-2016. A cet effet, il été procédé à la création d’un nouveau service de ‘’suivi des entreprises post création’’.

Un total de 2.379 nouvelles entreprises ont été créées dans la région Fès-Meknès au premier semestre de l’année 2018, soit une hausse de 14% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces entreprises, tous secteurs confondus, prévoient la création de plus de 4.065 emplois.

Au cours de ce semestre, un total de 85 projets d'un montant global de 3,23 milliards de DH (MMDH) ont été approuvés par le CRI. Lesdits projets, qui ont reçu l’avis favorable de la commission régionale d’investissement, devraient générer 8.166 postes d'emploi.