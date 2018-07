Le Trésor place 3,2 MMDH d'excédents de trésorerie

La Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé jeudi une opération de placement des excédents de trésorerie portant sur un montant de 3,2 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une journée, souscrit au taux moyen pondéré de 2,46%, indique la DTFE dans un communiqué.



Baisse de la production industrielle et des ventes en juin 2018

La production industrielle et les ventes auraient connu une baisse pour toutes les branches d'activités en juin 2018, selon les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les commandes auraient également connu un recul imputable à leur repli dans la "chimie et parachimie", tandis que dans l'"agroalimentaire", le "textile et cuir" et la "mécanique et métallurgie", les commandes auraient progressé en juin, indique BAM, qui note que le carnet de commandes serait resté à un niveau inférieur à la normale dans l'ensemble des branches d’activités.

Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités (TUC) aurait reculé de deux points de pourcentage à 60% en juin, relève la même source.

L'enquête, menée auprès d’un échantillon représentatif de près de 400 chefs d'entreprise industrielle, montre que la baisse des ventes globalement reflète leur recul sur le marché local, alors que les expéditions à l'étranger ont connu, quant à elles, une stagnation.

Selon cette enquête, les industriels s’attendent globalement à une hausse de la production et des ventes durant les trois prochains mois, même si un tiers des sondés ont déclaré ne pas avoir de visibilité quant à leur évolution.