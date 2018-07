Agadir



La direction régionale de la santé Souss-Massa a organisé, récemment à Agadir, une session de formation sur le diagnostic microscopique de la leishmaniose.

Initiée en coopération avec l'Institut national de santé, cette formation vise à développer les capacités des professionnels de la santé relevant des provinces et des préfectures de la région Souss-Massa, en matière de prélèvement d'échantillons et de diagnostic microscopique, souligne, lundi, un communiqué du ministère de la Santé.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des mesures proactives adoptées par la direction régionale pour s'attaquer à la leishmaniose et prévenir contre cette maladie.

La direction est déterminée à élargir la formation continue au diagnostic d'autres maladies, dans le cadre de la décentralisation du diagnostic biologique des maladies prioritaires, a conclu la même source.



Casablanca



Les éléments de la sûreté nationale de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, lundi, un ressortissant lituanien de 23 ans pris en flagrant délit de tentative de trafic de 8,53 kg de cocaïne.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le suspect est arrivé à l'aéroport de Casablanca à bord d'un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) et se dirigeait vers l'aéroport de Freetown, ajoutant que l'opération de fouille minutieuse de ses bagages a permis la découverte de la drogue qui était dissimulée soigneusement à l'intérieur de boites en acier et en plastique.

Cette opération a également abouti à la saisie chez le prévenu de 16 faux billets de banque de 50 euros, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, relève le communiqué, soulignant que cette affaire s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus des services de la DGSN dans la lutte contre le trafic international de drogue et de psychotropes.



Tanger



Les travaux d'une session de formation organisée au profit des professionnels du gaz liquéfié ont pris fin, le week-end dernier à Tanger.

Cette session de formation, qui a débuté le 4 mai dernier, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima visant à soutenir et à renforcer ses capacités compétitives et à répondre aux besoins des professionnels en matière de formation, d'encadrement et d'accompagnement.

Organisée en coopération avec la direction de l'energie et des mines à Tanger et en coordination avec l'Association des distributeurs du gaz liquide à la préfecture de Tanger-Assilah, cette formation a été l'occasion de présenter aux professionnels les normes de sécurité en matière de transport et de stockage du gaz liquéfié.

La première édition de l'université d'été informelle s'est tenue, du 16 au 20 juillet à Tanger, sous le thème "La pensée humaine et l'approche du genre" avec la participation d'une pléiade d'enseignants-chercheurs et d'académiciens.

Organisée par l'Association Assaïda al-Horra pour la citoyenneté et l'égalité des chances dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette université d'été s'inscrit dans le cadre du projet de soutien à la promotion de l'équité et l'égalité hommes-femmes au niveau de la région, mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement social et l'Agence de développement social, et financé par l'Union européenne.