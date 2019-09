Divers sportifs

Championnats d’Afrique de kung-fu wushu



Le Maroc prend part à la septième édition des Championnats d’Afrique seniors de kung-fu wushu, qui se déroule dans la ville sénégalaise de Thiès (70 km à l'Est de Dakar), apprend-on auprès de la Fédération Royale marocaine de Wushu (FRMW).

Deux athlètes marocains défendront ainsi les couleurs nationales, dans la discipline du Taolu, lors de cette compétition (5-10 septembre) qui servira de test de préparation pour le championnat du monde de wushu prévu en octobre prochain à Shanghai en Chine, précise un communiqué de la FRMW.

Il s'agit de Kawtar Bengadari (style du sud) et de Koriech Abdelghani (style du nord), qui se sont illustrés lors des Jeux africains de la jeunesse organisés en 2018 à Alger, indique la FRMW, ajoutant que la délégation marocaine sera conduite par l'entraîneur national Abdelkader Bengadari.

Le Maroc sera représenté également à cette compétition, qui se tiendra au stade Lat-Dior de Thiès, par le président de la FRMW, Esannaghi Abderrahmane, qui préside la commission technique de la Confédération africaine de kung-fu wushu. Selon les organisateurs, pas moins de 18 pays participent à cette compétition, la deuxième à se tenir en terre sénégalaise après l'édition de 2011.



Golf



Les golfeurs Mohamed Mokhtari et Malika Demnati se sont imposés, respectivement chez les messieurs et les dames, lors de la 5ème étape des Classic Amateur, qui s'est déroulée du 31 août au 1er septembre sur le Cabo Negro Golf Beach, a-t-on appris auprès de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Auteur d'un total de (-5), Mokhtari a devancé Zoubir El Bachaoui (-4) et Ali Slimani (-2). Avec son (-5), Demnati a, de son côté, largement depassé Rajaa Hasnaoui Amri (+4). Près de 80 participantes et participants, tous âges confondus, représentant différents clubs, ont foulé le beau "seaside" (parcours à proximité de la mer) de Tétouan dans une ambiance sportive et conviviale.

La sixième étape des Classic Amateur aura lieu à Fès, les 26 et 27 octobre prochain.

Mondial-Afrique



Des matches de qualification pour le Mondial-2022 de la zone africaine seront diffusés par la Fifa sur son site Internet ainsi que sur sa chaîne Youtube, a annoncé mardi la Fédération internationale de football. Plusieurs rencontres du premier tour des qualifications seront diffusées en direct entre le 4 et le 10 septembre, a indiqué la Fifa qui n'a pas précisé la liste des matches concernés. Ces rencontres préliminaires qui mettent aux prises 28 nations, opposeront notamment le Togo aux Comores, la Gambie à l'Angola, le Zimbabwe à la Somalie ou encore le Burundi à la Tanzanie. La Fifa a été chargée par la Confédération africaine de football (CAF) de la commercialisation des droits de diffusion des matches de qualification au Mondial-2022 au Qatar et 2026 aux Etats-Unis, Canada et Mexique.



Foot dames



Après le retrait de la Belgique et de la Bolivie, huit pays sont encore en course pour l'organisation du Mondial féminin 2023 qui se disputera à 32 équipes et dont le pays hôte sera désigné en mai prochain, a annoncé mardi la Fifa. Fin juillet, la Fifa avait annoncé que face au succès "retentissant" du Mondial 2019 en France et pour "favoriser la croissance du football féminin", son Conseil avait décidé de faire passer le format du Mondial-2023 de 24 à 32 équipes. En août, l'instance du football mondial avait indiqué que dix pays étaient intéressés par l'organisation du tournoi. Mais après le retrait de la Belgique et de la Bolivie, il n'en reste que huit, à savoir l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Colombie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud (éventuellement avec la Corée du Nord). Les dix fédérations avaient juqu'au 2 septembre pour confirmer leur intérêt et ont maintenant jusqu'au 13 décembre pour déposer leur dossier de candidature.