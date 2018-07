Divers Economie

Baisse de 2,27% de l’actif net sous gestion des OPCVM en juin dernier



L’actif net sous gestion des OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilière) a connu, en juin dernier, une baisse de 2,27% à 423,77 milliards de dirhams (MMDH), contre 433,61 MMDD en mai, a indiqué l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissements marocains (ASFIM).

Cette baisse est due à la décollecte nette de plus de 9 MMDH qui a concerné principalement les OPCVM OCT (Obligations court terme), a expliqué l’ASFIM dans sa lettre mensuelle d’information pour le mois de juin 2018.

Les OPCVM OMLT (Obligations moyen et long termes) ont connu la meilleure variation mensuelle avec 0,30% contrairement aux OPCVM Actions -constitués majoritairement d’actions des sociétés cotées en Bourse ou équivalent- qui ont affiché une performance mensuelle négative de -2,82%, a relevé la même source.

Les OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure performance annuelle avec 1,61 %, alors que les OPCVM Actions ont connu la plus mauvaise performance avec -1,48%, a fait savoir l’ASFIM, ajoutant qu’en juin 2018, le nombre d’OPCVM en activité est de 436.



Hausse du trafic aérien durant le mois de juin

au niveau de l’aéroport Marrakech-Menara



Le trafic aérien commercial au niveau de l’aéroport Marrakech-Menara a enregistré une hausse de 32,96 % au titre du mois de juin 2018 en comparaison avec la même période de 2017.

Selon les statistiques de l’Office national des aéroports (ONDA), 375.214 passagers ont transité par l’aéroport Marrakech-Menara en juin 2018 contre 282.195 durant la même période un an auparavant.

Concernant les 5 premières lignes aériennes au niveau national, la ligne Marrakech-Paris Orly a occupé la 2ème place avec 40.054 passagers, soit 2,69 % du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc, alors que la ligne Marrakech-Gatwick a été classée en 5ème position avec 26.450 voyageurs, soit 1,78 %.

Au niveau national, le trafic passager a connu durant la même période une forte croissance de 25,66 % en s’établissant à 1.646.597 passagers accueillis.