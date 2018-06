Divers Economie

Accroissement des nuitées touristiques à Meknès



Les nuitées touristiques dans les établissements d’hébergement touristique classés de la ville de Meknès ont connu une hausse de 7% à fin avril 2018 en comparaison avec la même période de l’année précédente.

91.645 nuitées ont été enregistrées durant les quatre premiers mois de l’année actuelle, contre 86.029 nuitées au cours de la même période de l’année 2017, selon des statistiques de l’Observatoire national du tourisme.

Le taux d’occupation durant cette période de l’année 2018 était de 30% contre 29% en 2017, note la même source, ajoutant que la durée moyenne de séjour pour la même période était de 1,4 jour en 2018 contre 1,5 en 2017.

Au cours du seul mois d’avril 2018, les nuitées ont été de l’ordre de 30.134 contre 29.370 durant le même mois de l’année précédente, soit une hausse de 3%.

Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés ont enregistré à fin avril 2018, une hausse de +10% par rapport à la même période de 2017 (+13% pour les touristes non‐résidents et +4% pour les résidents).

En 2017, le secteur du tourisme a enregistré une année ‘’exceptionnelle’’, avec une forte croissance du nombre d’arrivées de touristes non-résidents, des nuitées dans les établissements hôteliers classés et des recettes en devise, selon le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’économie sociale.



La fréquentation touristique poursuit sa progression à Fès



Les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés de Fès durant les quatre premiers mois de l’année en cours ont augmenté de 25%, par rapport à la même période de 2017, confirmant ainsi les dernières bonnes performances du secteur touristique dans la cité idrisside.

Un total de 386.453 nuitées ont ainsi été enregistrées à fin avril 2018, contre 309.116 durant la même période de l’année précédente, selon des données de l’Observatoire du tourisme. Le taux d’occupation a été de 41%, contre 35% en janvier-avril 2017.

Pour le seul mois d’avril, 126.290 nuitées ont été enregistrées, contre 113.212 en avril 2017, soit une progression de 12%. Le taux d’occupation, lui, a été de 54%, contre 50% durant le même mois de 2017.

S’agissant de la durée moyenne du séjour durant cette période, elle était de 1,8 jour, soit un taux identique à celui réalisé durant la même période de l’année 2017.

Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, ont enregistré à fin avril 2018, une hausse de +10% par rapport à la même période de 2017 (+13% pour les touristes non‐résidents et +4% pour les résidents).

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à, eux seuls, 61% des nuitées totales à fin avril 2018. Ces deux villes ont enregistré une augmentation de +12% et +8% respectivement.

Les autres destinations ont également affiché de bonnes performances. Il s’agit, outre Fès, de Tanger et Rabat avec des hausses à deux chiffres de +12% et +13% respectivement.