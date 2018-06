Divers Economie

Souscription



Un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur un total de 6.187,8 millions de dirhams (MDH), lors de l'opération d'émission de bons de Trésor par adjudication du 26 juin 2018, indique la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Il s'agit de valeurs d'une maturité de 2 ans et de 10 ans souscrites respectivement au taux de 2,539% et 3,249%, précise la DTFE dans un communiqué.

Le règlement des bons souscrits interviendra le 2 juillet, note la même source.



Prospection



Une mission de prospection menée par un groupe d’entreprises portugaises se rendra au Maroc le 12 juillet en vue de s’informer sur les opportunités d’affaires dans le Royaume et prendre contact avec les entreprises nationales.

Cette mission, initiée par la Chambre de commerce et d’industrie luso-marocaine (CCILM) dans le cadre de sa politique de coopération institutionnelle, prévoit notamment une rencontre d’affaires à Casablanca entre des entreprises des deux pays.

La délégation portugaise est composée de sociétés appartenant à différentes branches d’activité. Notamment le transport de marchandises (agent transitaire) et logistique, la production de moules pour l’injection de thermoplastique, la production de mobilier extérieur pour l’hôtellerie, la restauration, la détente, la "Branded furniture" et la découpe sur mesure de métaux ferreux et non ferreux.