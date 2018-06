Divers Economie

Baisse de 4,8% des ventes de ciment à fin mai



Les ventes de ciment, indicateur clé du secteur du BTP, se sont repliées à 4,8% à fin mai 2018 après une baisse de 5,8% à fin mai 2017, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l'encours des crédits alloués au secteur a progressé de de 3,5% à fin avril 2018, après +3,9% un an auparavant, relève la DEPF dans sa dernière note, publiée mercredi.

Cette évolution est attribuable à la bonne tenue des crédits accordés à l'habitat de 3,4% et à l'augmentation de ceux attribués à la promotion immobilière de 3%, explique la DEPF.

Sur un autre plan, le volume des transactions enregistrées dans le secteur immobilier s’est accru de 1,5% au cours du 1er trimestre 2018, rappelle la même source.

Ce résultat provient de l’accroissement des ventes des terrains de 16,1% et de celui des actifs à usage professionnel de 6,2%, allégé par le retrait des ventes des biens résidentiels de 3%, ajoute-t-on.





La DGI lance de nouvelles attestations en ligne



La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé récemment avoir déployé trois nouvelles attestations en ligne dans le cadre de son processus de dématérialisation des procédures, destiné à faciliter et simplifier les démarches fiscales des contribuables.

Il s'agit de l'attestation d'imposition forfaitaire,

l’attestation de non-imposition à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux (TH-TSC), ainsi que l’attestation de résidence fiscale, a souligné la DGI dans un communiqué.

Ces téléservices sont accessibles aux contribuables adhérents aux services SIMPL de télédéclaration et de télépaiement des impôts en ligne, a noté la même source, invitant les intéressés à demander et obtenir ces attestations par voie électronique, à partir du portail de la DGI à l’adresse "www.tax.gov.ma".