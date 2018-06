Divers Economie

Une délégation de la région de Souss-Massa en visite en Côte d’Ivoire



Une délégation de Souss-Massa entame ce jeudi une visite en Côte d’Ivoire "dans le cadre de la concrétisation d’un accord de partenariat avec la région de San Perdo", indique un communiqué du conseil régional.

Composée d’une vingtaine d’élus, d'opérateurs économiques et de représentants de chambres professionnelles et de l'université Ibn Zohr, la délégation conduite par le président du Conseil, Brahim Hafidi ambitionne de "renforcer la coopération décentralisée et les échanges économiques entre les deux régions", ajoute la même source.

A San Pedro, situé à 368 Km de la capitale économique Abidjan, des rencontres sont prévues avec des responsables, des élus et des opérateurs économiques outre des visites à la baie touristique de Taki et aux plantations de Cacao et d’Hévéa, connues pour être les deux cultures agro-industrielles phares de ce pays d'Afrique de l'ouest.

Selon le communiqué parvenu à la MAP, le programme de cette mission qui s'étale jusqu'au 23 juin, inclut également la visite du port de pêche artisanale de San Pedro et de plusieurs entreprises ivoiriennes et d’institutions d’enseignement et de formation professionnelle.

Le déplacement sera couronné par la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux régions portant sur "le développement des partenariats dans les domaines économiques durables".





Le dirham quasi-stable face à l'euro et au dollar entre les 7 et 13 juin



Le dirham est resté quasiment inchangé par rapport à l'euro et au dollar au cours de la période allant du 07 au 13 juin 2018, selon les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM). Les réserves internationales nettes ont enregistré, d'une semaine à l’autre, une baisse de 0,3% pour s'établir à 228,2 milliards de dirhams (MMDH), mais en hausse de 2,2% en glissement annuel, indique BAM, précisant qu'au cours de la même période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de change.

Concernant ses interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib indique avoir injecté un montant de 57 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 3 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME, notant que le montant total des interventions ressort à 60 MMDH. Du 07 au 13 juin, le taux interbancaire s’est stabilisé à 2,27% et le volume des échanges s’est établi à 3,1 MMDH après 4 MMDH, une semaine auparavant, ajoute la Banque centrale.

Lors de l’appel d’offres du 13 juin (date de valeur le 14 juin), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 61 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

S'agissant des indicateurs boursiers, le MASI a enregistré une hausse de 0,9%, relève la même source, ajoutant que le volume global des échanges s’est chiffré à 764,6 millions de dirhams (MDH) contre 1,3 MMDH la semaine dernière.

Sur le marché central, le volume quotidien moyen s'est chiffré à 149,5 MDH contre 131,3 MDH une semaine auparavant.