Divers Economie

Immorente Invest acquiert 2.500 m² de bureaux

à la Marina de Casablanca



Immorente Invest a annoncé, lundi, l’acquisition de bureaux à la Marina de Casablanca pour un montant de 67 millions de dirhams dans le cadre de son programme d’investissement rendu public lors de son introduction en Bourse le 11 mai 2018.

L’actif, d’une superficie de 2.500 m², situé sur deux étages de la Tour Crystal 2, est loué au géant chinois Huawei, 3ème constructeur d’appareils mobiles dans le monde et industriel leader dans les réseaux de télécommunication, a précisé Immorente Invest dans un communiqué.

Le groupe chinois, également locataire de 3.000 autres m² à la Marina de Casablanca, a installé son siège régional à Casablanca faisant du Royaume une plateforme pour ses activités en Afrique du Nord et de l’Ouest. Il occupe ainsi une superficie totale de 5.600 m². Immorente Invest est une foncière dédiée à l’immobilier professionnel locatif offrant à ses actionnaires un rendement régulier et attractif issus des loyers perçus de son portefeuille d’actifs diversifié sur plusieurs segments (bureaux, commerces et industries).

L’entreprise est le premier véhicule pierre-papier coté à la Bourse de Casablanca. Elle est dotée d’une capitalisation boursière d’environ 500 millions de dirhams.



Le Trésor place 2,6 MMDH

d’excédents de trésorerie



La Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, a lancé mardi une opération de placement des excédents de trésorerie portant sur un montant de 2,6 milliards de dirhams (MMDH).

Il s’agit d’un placement avec prise en pension sur une journée, souscrit au taux moyen pondéré de 2,52%, indique la DTFE dans un communiqué.