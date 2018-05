Divers Economie

Le dirham s’apprécie vis-à-vis de l’euro entre les 10 et 16 mai



Le dirham s’est apprécié de 0,31% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,48% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant du 10 au 16 mai 2018, selon les indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

Durant cette période, les réserves internationales nettes se sont établies à 229,3 milliards de dirhams (MMDH), quasiment inchangées d’une semaine à l’autre, mais en baisse de 4,2% en glissement annuel, indique BAM, précisant qu’au cours de la même période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché de change.

Concernant ses interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib annonce avoir injecté un montant total de 59 MMDH, dont 56 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 3 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Du 10 au 16 mai, le taux interbancaire s’est établi à 2,30%, tandis que le volume des échanges a atteint 4,4 MMDH contre 4,6 MMDH une semaine auparavant, ajoute la Banque centrale.

S’agissant des indicateurs boursiers, le MASI s’est déprécié de 1,9% sur la même période, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 2,4%, relève BAM, ajoutant que le volume global des échanges s’est établi à 977,5 millions de dirhams (MDH) contre 1,4 milliard de dirhams (MMDH) la semaine dernière.



Hausse du trafic passagers au niveau

de l’aéroport Tanger Ibn Battouta



Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Tanger Ibn Battouta a enregistré une hausse de 9,43% à fin avril dernier, par rapport à la même période de 2017, selon l’Office national des aéroports(ONDA).

Les statistiques mensuelles de l’ONDA montrent qu’un total de 334.964 voyageurs ont transité par l’aéroport international de Tanger au cours des quatre premiers mois de l’année en cours, contre 306.109 passagers durant la même période une année auparavant, soit une progression de 9,43%.

Au cours du seul mois d’avril, le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport Tanger Ibn Battouta a atteint 98.298 passagers, contre 96.586 voyageurs en avril 2017, en hausse de 1,79%.

Avec ce trafic, l’aéroport international de Tanger maintient sa 5ème position à l’échelle nationale, après les aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira et Fès-Saïss, en enregistrant 4,70% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc, précise l’ONDA.

L’aéroport de Tanger Ibn Battouta a clôturé l’année 2017 avec une évolution record du trafic aérien (+26,11%), franchissant pour la première fois le cap d’un million de passagers.

Au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, en avril dernier, un volume de trafic aérien de 2.006.019 passagers, en hausse de 9,53% par rapport à la même période de 2017.