Divers Economie

Aggravation du déficit commercial à fin avril



Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de 12% à plus de 66,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2018 contre 59 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.

Les importations ont atteint 158,8 MMDH, en augmentation de 9,2%, alors que les exportations se sont améliorées de 7,2% pour se chiffrer à 92,7 MMDH, précise l'Office des changes dans ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs du mois d'avril 2018.

Le taux de couverture des importations par les exportations s'est ainsi établi à 58,4% au titre des quatre premiers mois de 2018 contre 59,4% un an auparavant, fait savoir la même source.

L'accroissement des importations s'explique essentiellement par la hausse des produits bruts de 24%, des biens d'équipement (+13,5%), des produits finis de consommation (+10%) et des produits énergétiques (+9,5%). L'évolution des exportations est attribuable, quant à elle, à la progression des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement l'aéronautique de 19,4%, l'automobile (+19,1%), et les phosphates et dérivés (+4,5%), ajoute la même source.



Des opérateurs touristiques russes

en prospection à Tanger



Une délégation d'agents de voyages russes se sont rendus récemment à Tanger, pour une visite de prospection d'affaires touristiques dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Ainsi, quelque 30 agents de voyages de la Russie ont visité les principales destinations touristiques de la région, dont Chefchaouen, Assilah et Tanger, et dégusté la gastronomie marocaine, dans le dessein de développer leurs circuits touristiques et d'ajouter le Maroc aux destinations programmées pour la saison 2018/2019, indique un communiqué du Conseil régional de tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, parvenu jeudi à la MAP.

Cette rencontre a été également une occasion pour mettre en avant les potentialités touristiques de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et la qualité du produit touristique qu'offre la région.

A rappeler que dans le cadre de la stratégie de développement régional de la destination, le CRT a commencé à s’intéresser au marché russe, a précisé la même source, notant que le Conseil entrera en contact avec les agences marocaines pour collaborer et attirer davantage les touristes russes vers la destination Nord du Royaume.