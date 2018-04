Divers Economie

166 certificats négatifs délivrés en mars dernier à Oujda



L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre régional d'investissement (CRI-Oujda) ont délivré, durant le mois de mars dernier, un total de 166 certificats négatifs pour la création d'entreprises.

Selon un rapport de la Délégation du commerce et de l'industrie couvrant Oujda, Berkane, Taourirt, Jerada et Figuig, les services restent le secteur d'activité le plus prisé par les porteurs de projets avec 85 certificats (51 %), suivi du bâtiment et travaux publics (44 certificats, 26 %) et du commerce (32 certificats, 19 %).

S'agissant du statut juridique, les Sociétés à responsabilité limitée viennent en tête avec un total de 80 certificats, suivies des Sociétés à responsabilité limitée à associé unique (70) et des enseignes commerciales (13).

La même source précise que la répartition géographique de la totalité des certificats négatifs délivrés, durant la même période, montre que la préfecture d'Oujda-Angad occupe la première position avec 103 certificats, alors que la province de Berkane vient en seconde position avec 43 certificats.

Un total de 1.614 certificats négatifs pour la création d'entreprises ont été délivrés en 2017 au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad, contre 1.705 durant l'année 2016.



Participation du Maroc au premier Forum

“Indonésie-Afrique” à Bali



Le Maroc prend part à la première édition du Forum "Indonésie-Afrique" qui se tient du 10 au 11 avril à Bali.

Le Royaume est représenté à cette rencontre de haut niveau par une délégation conduite par la Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Mme Mounia Boucetta.

Cet événement, qui accueille des délégations représentant une trentaine de pays africains, offre une plateforme idoine pour la promotion de la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique.

Il représente aussi un espace de dialogue et d'échange entre les entreprises indonésiennes et africaines, en vue de conclure des accords de partenariat et de coopération.

Lors de ce forum de deux jours, l'accent sera également mis sur les moyens à même de renforcer le partenariat entre le secteur privé des deux parties, d'encourager la coopération technique et de favoriser les opportunités de coopération triangulaire.