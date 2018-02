Divers Economie

Les potentialités du Maroc en matière du tourisme halal mises en exergue à Jakarta



Les grandes potentialités du Maroc en matière de tourisme ont été mises en exergue, récemment à Jakarta, lors d'un workshop international en présence d'agences de voyages et d'opérateurs touristiques.

En présentant un exposé sous le thème "Les opportunités touristiques du Royaume du Maroc", le conseiller auprès de l’ambassade du Maroc à Jakarta, Zakaria Rifki, a donné un bref aperçu sur les différents produits touristiques offerts par le Royaume, en mettant en avant la richesse et la diversité de ses différentes régions.

Le diplomate marocain a dressé à cette occasion les principaux indicateurs du pays, en mettant en lumière les spécificités du patrimoine national et civilisationnel.

Lors de cette rencontre, organisée par le bureau de la compagnie aérienne Turkish Airlines à Jakarta, un accent a également été mis sur la prestigieuse histoire du Royaume et ses racines africaines ancestrales, à travers la projection d’une vidéo qui a fait découvrir à l’assistance les références culturelles et identitaires du Maroc. Dans une déclaration à la MAP, la directrice commerciale de la compagnie aérienne turque à Jakarta, Yemima Paomey, a fait savoir que le Maroc est un leader du tourisme en Afrique.

"Le Maroc est très prisé pour les produits du tourisme et se veut un leader en la matière sur le marché africain", a relevé Mme Paome, faisant observer que les touristes turcs et indonésiens s’intéressent de plus en plus au Maroc.



Émission par adjudication de bons de Trésor



Le Trésor a procédé récemment à l'émission par adjudication de bons à moyen et long termes, a annoncé la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Économie et des Finances. Il s'agit de bons d'une maturité de 2 ans, 10 ans et de 20 ans, avec un règlement des bons souscrits prévu le 5 février 2018, a précisé la DTFE dans un communiqué.

Ces bons seront cédés respectivement à 2,55%, 2,30% et 3,90%, a fait savoir la même source, rappelant que le Trésor recevra des soumissions en taux pour les maturités inférieures à 52 semaines, et en prix pour les autres maturités.