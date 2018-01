Divers Economie

4,6 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé, lundi, une opération de placement des excédents de trésorerie portant sur un montant de 4,6 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d’un placement avec prise en pension sur une journée au taux moyen pondéré de 2%, a indiqué la DTFE dans un communiqué.

La date d’échéance de cette opération a été fixée au 30 janvier 2018, a ajouté la même source.



Perspectives de coopération entre les ports de Tanger-Med et de Vigo



Les perspectives de coopération dans les différents domaines entre les ports de Tanger-Med et de Vigo ont été au centre d’une réunion tenue lundi dans cette ville du nord-ouest de l’Espagne entre des responsables des deux infrastructures. La délégation marocaine, conduite par Hassan Abkari, directeur du port Tanger Med passager, a eu une réunion avec le président de l’Autorité portuaire de Vigo (APV), Enrique C. Lopez Veiga, et d’autres responsables du port. Selon un communiqué de l’Autorité portuaire de Vigo, cette rencontre avait pour objet d’examiner les possibles voies de coopération entre les deux ports, aussi bien sur le plan institutionnel qu’industriel et logistique. La même source a souligné que l’APV mise sur la consolidation des relations de coopération avec le Maroc, sur la base de la complémentarité entre les ports de Tanger-Med et de Vigo, ajoutant que le port espagnol dispose de toutes les installations requises répondant aux standards internationaux à même d’assurer la réussite de cette collaboration. En marge de cette réunion, la délégation marocaine a visité les principales installations du port de Vigo, notamment le centre de contrôle, le terminal conteneurs, le point d’inspection frontalier, le terminal Vigo Fresh Port et le port de pêche.

La délégation marocaine aura, dans le cadre de cette même visite de travail, des réunions avec les représentants de plusieurs associations industrielles et organisations patronales de la ville de Vigo et sa région.

Pour rappel, l’APV avait pris part à la dernière rencontre hispano-marocaine du secteur transport et logistique organisée en mars 2017.