Divers Economie

Hub d'échange entre investisseurs



Le premier forum des décideurs des pays du Golfe et de l'Afrique, qui se tiendra les 22 et 23 février à Marrakech, se veut un hub d'échange entre les investisseurs de ces pays visant l'identification des différentes opportunités dans les deux régions, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur d'Elite MAF, Ahmad Artoli.

Cette manifestation vise également à renforcer les relations de partenariat entre les pays du Golfe et de l'Afrique dans différents domaines, a ajouté M. Artoli, lors d'une conférence de presse du comité organisateur.

Il a expliqué, dans ce sens, que le surplus financier existant dans les pays du Golfe bénéficierait positivement à la création d'opportunités d'investissement durable.

Par ailleurs, M. Artoli a relevé que le choix du Maroc d'abriter ce forum repose sur son rôle de leader en matière de renforcement de la coopération entre les pays du Golfe et de l'Afrique, outre ses caractéristiques géopolitiques, culturelles et économiques.

Organisé par Elite MAF, en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cet événement vise à créer une plateforme de coopération économique à l'échelle internationale.

Ce forum connaîtra la participation de plusieurs décideurs et hommes d'affaires provenant de plus de 28 pays de l'Afrique et du Golfe.



4,8 MMDH d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie avec prise en pension d'un montant global de 4,8 milliards de dirhams (MMDH). Le premier placement, d'un montant de 2 MMDH, a été souscrit sur 4 jours au taux moyen pondéré de 2,22%, a indiqué la DTFE dans un communiqué. Le second placement, sur une journée, porte, quant à lui, sur un montant de 2,8 MMDH au taux moyen pondéré de 2,27%, a ajouté la même source.