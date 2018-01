Divers Economie

Amélioration de l'employabilité au profit de la population rurale



Quatre unités mobiles pour l'amélioration de l’employabilité au profit de la population rurale, baptisées "Anajit", seront lancées, mercredi à la commune Machraâ Belksiri de la province de Sidi Kacem.

Initiées par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), en partenariat avec la Coopération internationale allemande (GIZ), sous la tutelle du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, ces unités, qui seront déployées dans un premier lieu dans les communes rurales et périurbaines des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et l’Oriental, seront dotées d’une offre de services adaptée et spécialement conçue pour les populations rurales, indique un communiqué des organisateurs.

Elles proposent des prestations d’accueil, d’information, de formation courte durée et d’accompagnement au profit des chercheurs d’emploi et des porteurs de projets d’auto-emploi, précise-t-on de même source, notant que ce dispositif, qui vise à rapprocher l’emploi du monde rural, s’appuie aussi sur les services complémentaires de plusieurs partenaires publics, privés et de la société civile au niveau du territoire.

Gérées par des conseillers en emploi spécialement formés pour mettre en œuvre cette offre de services, ces unités mobiles disposent de salles d’ateliers extensibles, de bureaux, d'ordinateurs connectés avec Internet satellitaires, d'équipements audiovisuels internes et externes et d'un accès aux personnes à mobilité réduite, entre autres.

Ce projet, inscrit dans le cadre du Plan de développement 2017-2021 de l'ANAPEC, a été financé par le ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et le Développement qui a mandaté la GIZ pour sa réalisation, alors que sa mise en œuvre a été attribuée à un cabinet allemand.



Une "année record" pour le trafic aérien



Le trafic aérien a connu une importante progression au Maroc en 2017, avec une hausse de 11,63% du nombre des passagers ayant transité par les différents terminaux du Royaume, annonce, lundi, l'Office national des aéroports (ONDA).

"L’année 2017 est une année record pour les aéroports du Royaume qui ont accueilli 20.357.866 passagers, soit une forte hausse de l’ordre de +11,63%", se réjouit l’ONDA, qui rappelle qu’une évolution à deux chiffres "n’a plus été atteinte depuis l’année 2010".

A l’exception des segments de l’Afrique et du Maghreb qui ont connu une légère augmentation, les autres marchés ont enregistré de fortes hausses, notamment l’Europe (+12,17%), le Moyen et l’Extrême Orient (+13,08%), l’Amérique du Nord (+28,02%) et l’Amérique du Sud (+106,23%), selon un document de l’Office sur l’activité aéroportuaire pour l’exercice précédent.

Ainsi, l’aéroport Mohammed V a dépassé, pour la première fois, la barre des 9 millions de passagers, en enregistrant 9.357.427 passagers, soit une hausse de +8,60 par rapport à l’année précédente.

La croissance a été plus nette pour les aéroports de Tanger (+26,11%), Fès (+24,93%), Agadir (+15,74%) et Marrakech (+11,96%), se félicite encore l’Office.

Un nouveau record a été également enregistré au niveau du trafic domestique qui a franchi le cap de 2 millions de passagers, en s’établissant à 2.133.287 passagers (+11,23%).

Par ailleurs, il ressort des statistiques annuelles de l’ONDA que le fret aérien a connu, durant l’année 2017, une croissance significative (+18,95%), soit 81.408,03 tonnes contre 68.436,24 tonnes pour l’exercice d’avant.