Divers Economie

16 projets INDH programmés entre 2005 et 2017 à Errachidia



Un total de 916 projets ont été programmés au niveau de la province d’Errachidia durant la période 2005-2017 dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour un investissement global de 756,33 millions de DH, dont une contribution de l’INDH de 578,60 millions. Ces projets concernent le programme de lutte contre la pauvreté dans le monde rural (443 projets) pour un investissement de 253,53 millions de DH, l’INDH ayant contribué de plus de 181,78 millions, indique la Division de l’action sociale (DAS) de la province.

Selon la même source, 327 projets d’une valeur globale de 151,49 millions de DH ont été retenus pour le programme transversal. L’INDH a contribué au programme précité avec environ 81,90 millions.

Par ailleurs, le programme de lutte contre la précarité a connu la programmation de 54 projets d’un investissement de 50,72 millions de DH, dont 39,60 millions financés par l’Initiative.

Le programme de mise à niveau territoriale a concerné 47 projets avec un montant d’environ 228,15 millions de DH financés par l’INDH.

S’agissant du programme de lutte contre l’exclusion sociale dans le milieu urbain, 45 projets ont été retenus pour un investissement de 72,41 millions de dhs, dont 47,70 millions pris en charge par l’INDH, poursuit-on. Ces projets, qui ont bénéficié à 382.465 personnes, visent notamment le renforcement de l’accès aux infrastructures et services sociaux de base, l’inclusion sociale, l’animation culturelle et sportive outre la promotion des activités génératrices de revenus.



Participation du Maroc à la Semaine verte internationale de Berlin



Le Maroc participera à la Semaine Verte Internationale de Berlin, qui se déroulera cette année du 19 au 28 Janvier 2018, a annoncé mercredi l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, qui organise pour la 5ème année consécutive la participation du Maroc, sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Cet événement, qui regroupe plus de 1.600 exposants représentant une soixantaine de pays et draine près de 400.000 visiteurs, est considéré comme le plus grand Salon au monde consacré à l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture.

A cette occasion, le Maroc participera avec plus d’une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique, qui exposeront la qualité et la diversité de leurs produits, notamment les produits de terroir (l’huile d’argan, l’huile d’olive, le safran, les dattes, le couscous, les câpres, les plantes aromatiques et médicinales, les produits dérivés de la rose, les dérivés du cactus, les figues séchées etc).