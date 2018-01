Divers Economie

Renault assure plus de 70.000 livraisons



Le Groupe Renault Maroc annonce avoir achevé l'année 2017 avec des «réalisations historiques» en termes de livraisons et de parts de marché, atteignant respectivement 70.540 et 41,8%.

Le Groupe Renault Maroc reconfirme sa «position de leader» en faisant passer ses parts de marché cumulées de 37,8% en 2016 à 41,8% en 2017, soit un gain de 4 points en une année seulement, s'est réjoui le Groupe dans un communiqué.

De ce fait, le Groupe Renault tire le marché avec une croissance positive de 14,3%, comparée à un marché qui n'évolue que de 3,4%, ajoute-t-on, qualifiant ces résultats de «performances à couper le souffle!», et 2017 d'«année exceptionnelle».

A travers ces résultats, le Groupe Renault Maroc indique avoir ainsi consolidé sa position de "leader du marché" en décrochant 7 places du «Top Ten» des meilleures ventes.

«A ces performances exceptionnelles s'ajoute un top 3 du marché total marocain, 100% Groupe Renault, au podium : Logan, Clio et Sandero», se félicite le Groupe.



Le plus grand fonds souverain au monde



Le fonds de pension norvégien a maintenu, comme attendue, sa position de plus grand fonds souverain au monde, selon un classement établi par l’Institut "SWF".

Un rapport de "SWF", un cabinet spécialisé dans l’étude des investissements gouvernementaux et des fonds souverains, montre que le fonds du riche pays nordique a conservé la première place, avec une valeur de plus de 1.000 milliards de dollars. Les valeurs totales de l’ensemble des fonds souverains se sont élevées à 7,58 trillions de dollars en 2017.

Selon la même source, le nombre de fonds souverains dans le monde a atteint 78 qui investissent notamment dans les marché financiers.

Le fonds souverain de la Chine est arrivé en deuxième position avec une valeur de 900 milliards de dollars, tandis que celui d’Abou Dhabi a occupé la troisième place.

Le budget du royaume nordique, plus gros producteur de l’or noir de l'Europe de l'Ouest, exclut traditionnellement lesdits revenus pétroliers, lesquels sont placés dans le fonds souverain afin de financer les dépenses de l'Etat-providence de façon pérenne à l'avenir.

Placé sous la tutelle de la banque centrale norvégienne, ce fonds investit l'intégralité de ses ressources dans des actions, des obligations et des placements immobiliers à l'étranger, avec des participations réparties dans un total de 77 pays.

Quasiment deux tiers de ses actifs sont des actions, avec des parts dans environ 9000 entreprises lui permettant de posséder 1,3% de la valeur globale des marchés actions dans le monde.