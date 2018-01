Divers Economie

56 certificats négatifs délivrés en novembre dernier à Nador



L’Office de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le Centre d’investissement de Nador ont délivré, durant le mois de novembre dernier, quelque 56 certificats négatifs pour la création d’entreprises.

Un rapport de la Délégation provinciale du commerce et de l’industrie indique que l’OMPIC et le Centre d’investissement de Nador ont reçu, durant cette période, un total de 66 demandes de certificats négatifs dont 56 d’entre elles ont été approuvées, soit 85 %.

La même source précise que la répartition des certificats délivrés montre que le secteur des services vient en tête avec 41 %, suivi du commerce (39,5 %), du bâtiment et travaux publics (14 %) et de l’industrie (5,5 %).

S’agissant du statut juridique, les certificats négatifs se répartissent entre les sociétés à responsabilité limitée qui ont connu un grand engouement de la part des opérateurs économique (59 %), suivies des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (34 %) et des personnes physiques (7 %).

Un total de 768 certificats négatifs pour la création d’entreprises ont été délivrés en 2016 par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et le centre d’investissement de Nador, contre 678 certificats en 2015.



L’aéroport Fès-Saïss affiche une hausse du trafic des passagers



Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Fès-Saïss a enregistré un accroissement de 24,18% à fin novembre 2017 en comparaison avec la même période de l’année 2016.

Quelque 1.016.023 voyageurs ont transité par l’aéroport Fès-Saïss durant les onze premiers mois de l’année actuelle, contre 818.188 passagers au cours de la même période de l’année d’avant, selon les chiffres de l’Office national des aéroports (ONDA).

Au niveau national, le trafic aérien commercial global de passagers a enregistré en novembre dernier une hausse de 14,29% par rapport à la même période de l’année d’avant.

Durant le seul mois de novembre dernier, un total de 92.903 voyageurs ont transité par l’aéroport Fès-Saïss, contre 68.494 passagers au cours de la même période de l’année écoulée, soit un accroissement de 35,64%, précise la même source.

L’aéroport Fès-Saïss a occupé la 4ème position après ceux de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira dans le cadre du classement du trafic aérien commercial par zone.

Un total de voyageurs 892.974 ont transité par l’aéroport Fès-Saïss en 2016, contre 886.525 passagers durant l’année 2015, soit une hausse de 0,73%, rappelle l’ONDA.

L’aéroport Fès-Saïss, en tant que plate-forme de choix de plusieurs compagnies low cost, accueille chaque année des milliers de touristes marocains et étrangers.