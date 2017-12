Divers Economie

Hausse du nombre de nuitées touristiques à Agadir



Les nuitées enregistrées dans les hôtels, résidences et clubs touristiques classés de la ville d’Agadir, en novembre dernier, a atteint 342.393, en hausse de 6,32% par rapport à la même période de 2016.

Selon les chiffres publiés par le Conseil régional du tourisme Agadir Souss-Massa, l’Allemagne arrive en tête des marchés émetteurs avec 80.645 nuitées touristiques, en baisse néanmoins de 10,52% en comparaison avec novembre de l’année écoulée (90.126 nuitées touristiques).

Les touristes en provenance de France suivent en seconde position avec 62.472 nuitées contre 51.066 une année avant, soit une hausse de 22,34% alors que les visiteurs en provenance des différentes villes marocaines occupent la troisième place avec 51.770 nuitées touristiques, en progression de 11,97%, suivis des touristes britanniques (46.204 nuitées) avec une augmentation de 12,31%.

En termes de classement par unités d’hébergement, les clubs touristiques viennent en première position avec 110.416 nuitées, suivis des hôtels classés 4 étoiles (99.823 nuitées), et des hôtels classés 5 étoiles (80.493 nuitées).

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels, résidences et clubs touristiques classés de la première station balnéaire nationale a augmenté de 7,07% par rapport à la période similaire de l’année

passée.



Le Trésor place 5,6 MMDH d’excédents



La Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, a lancé, lundi, trois opérations de placement des excédents de trésorerie d’un montant global de 5,6 milliards de dirhams (MMDH). Il s’agit d’un placement avec prise en pension portant sur 2 MMDH et souscrit sur quatre jours au taux moyen pondéré de 2,07%, a indiqué la DTFE dans un communiqué, ajoutant que le second placement, avec prise en pension sur une journée, est souscrit au taux de 2%. Le troisième placement, en blanc, porte quant à lui sur un montant de 800 millions de dirhams et souscrit sur une journée au taux moyen de 2,25%, a ajouté la même source.