Divers Economie

Hausse des passagers au niveau de l’aéroport international Essaouira-Mogador

Le mouvement des passagers au niveau de l’aéroport international Essaouira Mogador a enregistré une hausse de 15,39 %, durant les dix premiers mois de l’année en cours.

Selon les dernières statistiques fournies par l’Office national des aéroports (ONDA), cette performance correspond à 69.522 passagers ayant utilisé cette plateforme aéroportuaire pour leurs déplacements durant cette période, contre seulement 60.249 passagers durant la même période de l’année écoulée.

Concernant le seul mois d’octobre 2017, l’aéroport international Essaouira-Mogador a connu une augmentation du mouvement des passagers de l’ordre de 28,68 %, comparativement à la même période de l’année précédente, précise-t-on de même source.

Ainsi, ce sont 8.229 passagers qui ont transité par cet aéroport durant la même période, contre seulement 6.395 durant le mois d’octobre de 2016.

Cet aéroport, rappelle-t-on, figure parmi ceux les plus fluides à l’échelle nationale, concernant les procédures de transit des passagers ou encore de garantie des conditions de confort offertes aux usagers.

Il s’agit aussi d’une plateforme ultramoderne qui répond parfaitement aux standards mondiaux les plus exigeants en termes de sécurité et de sûreté.



Signature d’un mémorandum d’entente entre

la CGEM et l’Association Maroc Entrepreneurs



La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a signé, récemment à Paris, un mémorandum d’entente avec l’Association Maroc entrepreneurs, dans l’objectif de mutualiser leurs efforts et favoriser ainsi la coopération entre les deux communautés d’affaires.

La signature est intervenue en marge de la 10ème édition du concours “Tremplin Maroc”, organisé par l’Association Maroc entrepreneurs au Conseil économique, social et environnemental à Paris, autour du thème “Afrique, terre d’entrepreneurs”.

Cette rencontre a mis, samedi dernier, à l’honneur de jeunes porteurs de projets créatifs souhaitant s’implanter au Maroc pour contribuer au développement panafricain, indique, jeudi, un communiqué de la CGEM, qui était représenté par sa 13ème région Marocains entrepreneurs du monde (MeM by CGEM).

A cette occasion, Adil Zaidi, président de MeM, a présenté aux participants les moyens pour créer une symbiose entre les Marocains entrepreneurs du monde et leurs homologues du pays.