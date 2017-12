Divers Economie

BAM organise une conférence à Rabat sur le développement

du secteur privé et l’investissement au Maroc



Une conférence sur le thème "Renforcer le développement du secteur privé et l'investissement au Maroc" sera organisée, vendredi à Rabat, par Bank Al-Maghrib en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Banque européenne d'Investissement (BEI).

Cette conférence examinera les thématiques du développement du secteur privé et l'investissement au Maroc sur la base des conclusions de l’enquête menée conjointement par la BEI, le Groupe Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement auprès des entreprises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, apprend-on auprès de Bank Al-Maghrib.

Les travaux de cette rencontre seront articulés autour de deux panels thématiques qui aborderont les moyens de renforcer le développement du secteur privé au Maroc ainsi que les mesures à prendre pour soutenir l’investissement et la résilience économique, ajoute-on de même source. La première séance portera sur les moyens d’assurer un accès adéquat aux financements, de promouvoir l’emploi, les compétences et l’Etat de droit et de renforcer l’innovation et le commerce au Maroc alors que le deuxième panel traitera des freins à l’investissement et des perspectives à cet égard.

L'appui de la BEI aux projets qui contribuent à favoriser la création d’emplois, la croissance durable, les infrastructures vitales et la cohésion sociale sera également abordé.

La conférence sera animée par des experts de BAM, de la CGEM, de la BEI, de la Banque mondiale et de l'Union pour la méditerranée.





L’enregistrement des noms de domaine ".ma" accentués,

ouvert aux titulaires de ces noms jusqu’au 31 janvier 2018



L'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a annoncé mercredi l’ouverture de l’enregistrement des noms de domaine ".ma" accentués aux titulaires des noms de domaine ".ma", et ce jusqu’au 31 janvier 2018.

Cette ouverture intervient dans le cadre de la décision ANRT/DG/N°01/2017 du 17 Joumada I 1438 (15 février 2017) relative aux modalités d’enregistrement des noms de domaine Internet .ma contenant des lettres accentuées, a indiqué l’ANRT dans un communiqué.

Cette décision fixe les modalités et les dates de lancement des périodes d’enregistrement prioritaire des noms de domaine Internet ".ma" contenant les lettres accentuées (à, â, ç, è, é, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ) dans les noms de domaines ".ma".

Les titulaires de noms de domaine ".ma" peuvent ainsi déposer, jusqu’au 31 janvier 2018, leurs demandes d’enregistrement des noms de domaines accentués, a fait savoir le communiqué, notant que le nom de domaine accentué demandé doit correspondre au nom de domaine en caractères non accentués déjà enregistré par le même titulaire.

A compter du 1er avril 2018, l’enregistrement des noms de domaine accentués sous ".ma" sera librement ouvert à tous et se fera conformément aux dispositions de la Décision ANRT/DG/N°12/14 du 21 novembre 2014.

Cette ouverture vient après la deuxième phase de ce processus qui s’est déroulée du 1er juin au 30 septembre 2017, et qui a été réservée aux détenteurs de marques de fabrique, de commerce ou de services, protégées au Maroc.

La première phase a été ouverte du 1er mars au 30 avril 2017, pour les administrations, établissements et entreprises publics, a rappelé l’ANRT.

Les modalités de traitement des demandes de pré-enregistrement par l’ANRT, qui sont spécifiées à l’article 7 de la décision précitée, sont différentes selon que l’ANRT a reçu une ou plusieurs demandes pour le même nom de domaine.