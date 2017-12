Divers Economie

Accroissement du trafic à l’aéroport Oujda-Angad à fin octobre



Le nombre de passagers ayant utilisé l'aéroport Oujda-Angad durant les dix premiers mois de cette année s'est élevé à 557.168 contre 484.682 durant la même période de l'année 2016, soit une hausse de 14,96 %.

Selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, durant la période entre janvier et octobre 2017, se répartissent entre 280.807 à l'arrivée et 276.361 au départ, contre 242.033 à l'arrivée et 242.649 au départ durant la même période de l'année dernière.

Le mois d’août a enregistré le taux du trafic aérien le plus élevé avec 101.679 passagers suivi de juillet (87.221), septembre (67.504), octobre (52.653) et février (31.623).

Pour ce qui est des mouvements d'avions, l'ONDA précise que le nombre d'avions ayant atterri durant les dix premiers mois de 2017 à l’aéroport de la capitale de l'Oriental a atteint un total de 4.728 appareils contre 4.208 en 2016, ce qui constitue un taux d'évolution de 12,36 %.

En 2016, 522.743 passagers ont utilisé cette plateforme aéroportuaire qui est liée à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille et Beauvais), de la Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).



Hausse du RNPG du Crédit agricole

du Maroc au troisième trimestre



Le résultat net part du Groupe (RNPG) du Crédit agricole du Maroc a enregistré une progression de 7% au terme du 3ème trimestre 2017 par rapport à la même période de l'année dernière pour s’établir à 410 millions de dirhams (MDH), ressort-il des comptes de la Banque.

Le résultat net consolidé du Groupe s’affiche à 420 MDH, soit une évolution de 5% par rapport à l’exercice précédent et le résultat net bancaire à 2,51 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,1%.

La Banque a collecté, durant cette période, un total de 71 MMDH d’épargne (+6%) et distribué quelque 70 MMDH de crédits (+6%).

A fin septembre, le Groupe Crédit agricole du Maroc a enregistré une progression de sa marge d’intérêt de 7% et de sa marge sur commissions de 13%, reflétant ainsi les performances commerciales du Groupe et la réussite de sa stratégie de recrutement de la clientèle.