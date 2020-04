Divers Economie

CDG Capital de nouveau primée par Thomson Reuters



CDG Capital, la banque de financement et d'investissement du groupe CDG, a récemment été primée par le prestigieux prix de Thomson Reuters Lipper Award "Overall Mena Markets Domestic Funds" au titre de l'édition 2019.

Ce prix vient "confirmer l'expertise des équipes de gestion d'actifs, la solidité des processus de prise de décision, et la rigueur de la gestion des risques à CDG Capital", s'est félicitée récemment la société dans un communiqué.

Les prix "Thomson Reuters Lipper" récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués en matière de performances ajustées aux risques, relativement à leurs pairs du secteur. "Depuis la première édition, CDG Capital et sa filiale CDG Capital Gestion, spécialisée dans la gestion OPCVM, sont régulièrement primées", souligne le communiqué, affirmant que cette consécration démontre les efforts continus et la volonté de CDG Capital, en tant que leader de la gestion d’actifs au Maroc, de délivrer à ses clients une performance responsable et régulière.



Le Crédit Agricole du Maroc déploie ses agences mobiles pour la distribution des aides de l’Etat en milieu rural



Dans le cadre de sa forte mobilisation pour la réussite de l’opération de soutien aux populations vulnérables mise en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, le Crédit Agricole du Maroc est prêt à déployer ses agences mobiles pour faciliter la distribution des aides octroyées par l’Etat aux populations localisées en milieu rural notamment dans les zones excentrées. Initialement destinées à accompagner les activités hebdomadaires des souks dans les zones rurales, les 50 agences mobiles du Crédit Agricole du Maroc s’apprêtent à être redéployées afin de permettre aux populations vulnérables du milieu rural situées en zones reculées ou enclavées d’accéder rapidement aux aides financières octroyées par l’Etat.

Le Crédit Agricole du Maroc, en tant qu’accompagnateur historique des agriculteurs, poursuit ainsi sa mission de soutien du monde rural.