Divers Economie

Règles de retrait des aides pour les salariés affiliés à la CNSS



Le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, servira, à partir du mercredi 08 avril, les aides financières pour les salariés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et déclarés sur le portail "covid19.cnss.ma". Voici les règles de retrait de

ces aides :

• Les virements et les mises à disposition seront effectués mercredi prochain. Les salariés concernés sont ceux déclarés en arrêt d'activité du fait du confinement obligatoire par l'entreprise qui les emploie.

• Les bénéficiaires seront avisés par message SMS quand leur numéro de téléphone portable est renseigné ou par courrier.

• Il est inutile de se présenter aux réseaux bancaires, aux GAB ou aux points de retrait avant cette date.

• Les règles strictes de confinement en vigueur restent valables y compris pour l'accès à ce soutien.



Procédure de retrait des aides financières pour le secteur informel



Le Comité de veille économique (CVE) porte à la connaissance des Ramedistes ayant effectué leurs déclarations sur le 1212, que le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, servira les aides financières pour les dossiers acceptés à partir du 06 avril. Voici la procédure :

• Le bénéficiaire reçoit un message SMS qui comprend un code et le nom du réseau où il peut effectuer le retrait.

• Le bénéficiaire, qui se présente à un réseau autre que celui indiqué dans le SMS, ne pourra pas récupérer le montant de son aide. Deux cas se présentent :

1- Si le réseau indiqué dans le SMS est une agence de paiement, il faut se présenter à l'agence muni de sa carte d’identité nationale pour retirer le montant de l'aide.

2- Si le réseau indiqué est un guichet automatique d’une banque donnée, il y a lieu d’introduire le numéro reçu par SMS et d’introduire les quatre derniers chiffres de sa carte d’identité nationale pour le code PIN (à l’exception du crédit agricole pour lequel le code PIN est de six chiffres). Au cas où le numéro de la CIN est composé de moins de quatre chiffres, il faut compléter les quatre chiffres du code PIN par des zéros à la fin. Exemples :

• CIN : B12 - Dans ce cas le code PIN à introduire est : 1200

• CIN : B123 - Dans ce cas le code PIN à introduire est : 1230

• CIN : B123456 - Dans ce cas le code PIN à introduire est : 3456.