Divers Economie

Liaison aérienne Grande Canarie à Guelmim



La compagnie aérienne des Iles Canaries, Binter, a annoncé, mercredi, le lancement d'une nouvelle liaison aérienne reliant les aéroports de Grande Canarie et de la ville de Guelmim.

A partir du 25 mars, Binter va relier Grande Canarie à Guelmim à raison de deux vols par semaine (mercredi et samedi), souligne la compagnie dans un communiqué.

Pour cette nouvelle liaison, la compagnie aérienne low cost met à disposition des voyageurs des avions ATR72-600 d'une capacité de 72 sièges. Les billets pourront être acquis à partir de ce mercredi 11 mars.

Le lancement de cette nouvelle ligne aérienne s’inscrit dans le cadre du plan de Binter de renforcer ses liaisons entre l’archipel canarien et les villes marocaines.



La Bourse de Casablanca se maintient dans le vert



La Bourse de Casablanca s'est maintenue en bonne mine, mercredi à la mi-séance, ses deux principaux indices Masi et Madex gagnant respectivement 0,51% et 0,53%.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'affichait à 11.453,83 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, atteignait 9.330,86 points.

Corroborant ce trend, l'indice FTSE CSE Morocco 15 gagnait 1,36% à 10.179,44 points et le FTSE Morocco All-Liquid prenait 0,53% à 9.816,63 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il progressait de 0,27% à 888,83 points.

Sur le front des valeurs, Auto Hall (+8,09%) signait la meilleure performance du Masi, devançant Alliances (+5,77%) et SNEP (+5,60%).

Contre-tendance, Stokvis Nord Afrique plongeait dans le rouge en dégringolant de 8,91%, alors que les titres Med Paper, Res Dar Saada et Eqdom lâchaient respectivement 1,84%, 1,69% et 1,64%.