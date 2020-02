Divers Economie

Franc succès de l’agrément dématérialisé des équipements de télécommunications sur PortNet



L'usage de la plateforme dématérialisée de l'agrément des équipements de télécommunications, lancée le 29 juillet 2019, s'est développé de manière progressive, tout en enregistrant une croissance rapide en termes de nombre de demandes et d’utilisateurs, selon un communiqué de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

Le taux des demandes d’agrément reçues via la plateforme PortNet dépasse les 95% du total des demandes reçues par l’ANRT, indique l'Agence, précisant que "les demandeurs d’agrément, tout en ayant d’autres voies de le faire, ont marqué leur préférence pour ce canal".

"En effet, le nombre de clients agrément passant par PortNet a dépassé les 96% du total des clients demandeurs de l’agrément auprès de l’ANRT", souligne le communiqué.

Fruit d'un partenariat et d’une collaboration entre l'ANRT, PortNet S.A (guichet unique national des procédures du commerce extérieur), l’Agence de développement du digital (ADD) et l’Agence nationale des ports (ANP), cette nouvelle plateforme (www.portnet.ma) permet aux importateurs de vérifier si un équipement est déjà agréé ou s'il est dispensé d'agrément par les services de l'ANRT ainsi que d'établir, d'envoyer et de suivre l'état d'avancement de leurs demandes (nouvel agrément, autorisation d'importation et dispense d'agrément).

Cette solution vise à dématérialiser le processus d'agrément et d'importation des équipements de télécommunications et à permettre aux importateurs d'anticiper le processus d'importation des équipements télécoms.



La performance hebdomadaire de la Bourse

de Casablanca en nette augmentation



La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 17 au 21 février en territoire positif, ses deux principaux indices Masi et Madex évoluant respectivement de 1,35% et 1,4%.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est situé à 12.506,96 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est établi à 10.210,19 points. Les deux baromètres ont ainsi porté leurs performances "Year-To-Date" (YTD) respectivement à +2,75 % et +2,93 %.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,97 % à 11.062,26 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé également de 1,60 % à 10.699,24 points. L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a, de son côté, grimpé de 1,56 % à 965,31 points.

Au cours de cette période, 15 indices sectoriels ont affiché des variations positives allant de 5,04% pour la "Chimie" à 0,05% pour "Services aux collectivités". En revanche, des variations négatives ont été accusées par d'autres services variant entre -7,36% pour le secteur "Ingénieries et biens d’équipement industriels" et -0,29% enregistré par "Loisirs et hôtels".

La capitalisation boursière a dépassé les 642 milliards de dirhams et le volume global s’est élevé à plus de 991,48 millions de dirhams.

Au niveau des performances individuelles, Timar prend la tête du peloton grâce à une hausse de 5,97%, suivi de Snep (+5,37%) et Auto Hall (+4,82%). A l’opposé, le groupe "Delattre Levivier Maroc" a chuté de 17,56% alors que IB Maroc.com et Oulmès ont perdu respectivement 7,84% et 5,95%.