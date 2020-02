Divers Economie

La CGEM élit ses instances de gouvernance pour le mandat 2020-2023



La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient de compléter ses instances de gouvernance pour le mandat 2020-2023, à l'issue d'un Conseil d'administration réuni lundi.

Ce Conseil d’administration s'est tenu deux semaines après l’élection de Chakib Alj et Mehdi Tazi à la tête de la Confédération dans un esprit d’engagement et d’efficacité, indique un communiqué de la CGEM, ajoutant que le Conseil a procédé au vote de la résolution portant approbation de la liste des 16 commissions permanentes au titre du mandat 2020-2023 contre 26 pour le mandat précédent. Il a également été procédé au vote de la résolution portant nomination des présidents desdites commissions et de Marocains entrepreneurs du monde (MeM), 13ème région de la CGEM, poursuit la même source, notant qu'il s'agit d’une équipe pluridisciplinaire, inclusive et représentative des entreprises marocaines toutes tailles, tous secteurs et toutes régions confondus.

Le Conseil d'administration a ensuite approuvé la proposition de consentir un mandat d’administrateur à Leila Doukkali et à Amina Figuigui, désormais membres de droit dudit Conseil proposées par les associations de femmes chefs d’entreprise. Et d'ajouter que 22 membres désignés au sens de l’article 23.3 des statuts ont été également nommés.



Un nouveau téléservice pour les concessionnaires de véhicules permet de payer les droits fixes



La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé lundi le lancement d'un nouveau téléservice permettant aux concessionnaires de véhicules de payer en ligne les droits fixes de 300 DH, appliqués au récépissé de mise en circulation d'un véhicule établi après l'expiration de la période de validité du récépissé de mise en circulation provisoire.

Ce nouveau service électronique, accessible à travers l’espace SIMPL/Enregistrement et timbre, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration des services en ligne "SIMPL", indique la DGI dans un communiqué.

Les attestations de paiement comportent une référence permettant de s’assurer de leur authenticité et de la sincérité des informations qui y figurent à l’aide du service disponible sur le portail de la DGI (www.tax.gov.ma), précise la même source.