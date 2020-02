Divers Economie

L’UMAA présente au Salon Rétromobile 2020



L’Union marocaine des automobiles anciennes (l’UMAA) a reconduit, pour la deuxième fois consécutive, sa présence dans le cadre du prestigieux Salon Rétromobile qui se tient du 5 au 9 février 2020 à la Porte de Versailles à Paris.

Un événement planétaire qui rassemble annuellement les passionnés et autres professionnels de l’automobile d’époque dans un cadre exceptionnel. Pas moins de 72.000 m2 pour 600 exposants, assortis d’une sélection d’un millier de modèles inédits, viendront éblouir les 150.000 visiteurs attendus cette année.

L’UMAA profite de cette 45ème édition pour porter haut et fort les couleurs du drapeau national. Faut-il souligner que depuis sa création, elle œuvre pour la préservation des véhicules d’époque dans le Royaume, son objectif consistant à valoriser un patrimoine automobile national inestimable.

Ainsi, ses membres qui ne cessent d’en faire la promotion à travers une multitude d’évènements (ce fût le cas notamment en octobre 2019 à l’occasion des Classic Cars Expo), ont à cœur de briller durant ce salon de référence, afin de montrer aux visiteurs la richesse et la passion automobile qui animent le Maroc, les amoureux de l’automobile et les collectionneurs.

A noter que l’UMAA est en train de travailler activement à l’ouverture prochaine dans le Royaume d’un musée à même de rassembler les plus beaux exemplaires et autres joyaux automobiles exceptionnels que compte le Royaume.

Les membres de l’UMAA se feront une joie d’accueillir le public sur leur stand (D110 au Pavillon 3) sur lequel est exposée la fameuse Citroën DS proto au volant de laquelle Bob Neyret a gagné le Rallye du Maroc en 1969 et 1970.



Attijariwafa bank, première banque marocaine à adopter la norme SWIFT gpi pour les paiements internationaux



Attijariwafa bank est la première banque marocaine 100% conforme à la norme internationale SWIFT gpi (Global Payment Innovation), et ce depuis le 13 janvier 2020.

En effet, en février 2017, SWIFT a rendu opérationnelle la norme SWIFT gpi et a invité les banques membres de son réseau à actualiser leurs outils et à se conformer progressivement à ce nouveau standard.

C’est pourquoi, Attijariwafa bank a inscrit ce projet dans son plan stratégique, afin d’adopter cette norme et délivrer ainsi des améliorations constantes dans l’expérience client des paiements internationaux.

La mise en œuvre de cette norme permettra de proposer à tous les clients et les partenaires bancaires internationaux une expérience en ligne avec les meilleures pratiques internationales alliant digitalisation, transparence, réactivité et sécurité.

L’utilisation de cette nouvelle norme va permettre aux clients d’Attijariwafa bank, ceux du marché des entreprises en particulier, de bénéficier immédiatement de nombreuses améliorations, à savoir une gestion de trésorerie optimisée, une maîtrise de la chaîne d’approvisionnement, un processus de réconciliation plus simple, une transparence sur les frais bancaires ainsi qu’une réduction du temps de gestion des réclamations et investigations.

Attijariwafa bank confirme ainsi son leadership dans l’accompagnement à l’international des opérateurs économiques et sa proximité envers ses clients notamment dans la gestion de leurs paiements internationaux.